Več kot 40 ljudi na Haitiju umrlo v eksploziji tovornjaka z gorivom

Eksplozija se je zgodila v mestu Cap-Haitien v ponedeljek pozno popoldne, je po poročanju ABC News pojasnil premier Ariel Henry in dodal, da ga je dogodek pretresel. Pristojne institucije več podrobnosti sicer niso takoj razkrile, na vprašanja ni odgovarjala niti policija. Danes so uradniki nesrečo potrdili.

Kot navaja ABC News, je časopis Le Nouvelliste poročal, da je na desetine ljudi utrpelo poškodbe, zaradi katerih so morali v bolnišnico, in da bolnišnice iščejo dodatno pomoč. "Preobremenjeni smo," je za časopis povedala oseba, ki se je predstavila kot dr. Calhil Turenne .

Dave Larose, gradbeni inženir, ki dela v Cap-Haitienu, je za Associated Press povedal, da je vozil, ko je okoli enih zjutraj zagledal reševalna vozila in množico ljudi, ki se je zbrala ob cesti. Dejal je, da je opazoval, kako so nekateri ljudje z vedri pobirali bencin iz tovornjaka in ga nosili v svoje domove. Haiti se namreč spopada s hudim pomanjkanjem goriva in naraščajočimi cenami plina. "Grozno je, kaj mora prestajati naša država," je komentiral Larose.

Žalost zaradi dogodka je izrazil tudi nekdanji premier Claude Joseph in tvitnil: "Čutim bolečino in žalost vseh ljudi."