Več kot 40.000 migrantov v Nemčiji zaprosilo za azil že drugje

Pri nemškem zveznem uradu za migracije in begunce (Bamf) so do konca septembra registrirali približno 251.000 ljudi. Skoraj 234.000 prošenj za zaščito so migranti vložili prvič.

V skladu z dublinsko uredbo morajo prosilce za azil registrirati v državi, kjer prvič vstopijo v unijo. Ta država je tudi pristojna za prošnjo za azil. V praksi sistem deluje le v omejenem obsegu.