Tujina

Več kot 50 milijonov evrov Moderni za razvoj cepiva proti eboli

Oxford, 01. 06. 2026 16.37 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
N.V.
Igla z brizgalko in viala

Koalicija za inovacije na področju pripravljenosti na epidemije (CEPI) bo namenila približno 60 milijonov dolarjev (približno 53 milijonov evrov) podjetju Moderna in še dvema drugima skupinama za pospešitev razvoja cepiv proti eboli, smrtonosnemu virusu, ki se je razširil po vzhodnem delu Demokratske republike Kongo.

Koalicija za inovacije na področju pripravljenosti na epidemije (CEPI) je bila ena izmed zgodnjih vlagateljic, ki so pomagale razviti cepivo na vrhuncu pandemije covida-19. In ko smo se že rešili ene pandemije, je Afriko oziroma natančneje Kongo prizadela ebola.

Izbruh ebole na vzhodu Konga je tokrat zares zaskrbljujoč. Širi se zelo hitro, zdravstveni delavci ga skušajo zajeziti z velikimi težavami, saj je regija, kjer se virus širi, prizadeta tudi zaradi oboroženih spopadov.

Ebola v DR Kongo
Ebola v DR Kongo
FOTO: AP

Po zadnjih podatkih vlade je v regiji več kot 1000 domnevnih primerov ebole, do zdaj pa naj bi zaradi bolezni umrlo do 246 ljudi. Domneva se, da se je izbruh širil že več tednov, preden so ga uradno razglasili 15. maja.

Vodja CEPI-ja, Richard Hatchett, je za Reuters povedal, da bi bilo mogoče cepiva proti eboli Bundibugyo pripraviti za klinična testiranja v nekaj mesecih. "Vsak dan šteje v tekmi proti tej smrtonosni bolezni," je dejal Hatchett.

Sicer še vedno ostaja veliko vprašanje, kdo bi cepivo kupoval in financiral njegovo uvedbo, je dodal. Poleg tega je razvoj cepiv lahko nepredvidljiv, zaradi varnostnih razmer na vzhodu Konga pa bodo klinični testi zahtevni za izvedbo.

Kongo pa ni edina država, ki se sooča z epidemijo ebole, devet primerov okužbe so namreč zabeležili tudi v Ugandi, med njimi je tudi ena smrtna žrtev, piše Reuters.

Svetovne zdravstvene organizacije so izbruh razglasile za izredne razmere na področju javnega zdravja.

Preberi še 'Ebola dobiva zagon'

Zgodnja klinična testiranja cepiva

Organizacija je torej zdaj namenila do 50 milijonov dolarjev za podporo predkliničnemu razvoju podjetju Moderni. Vložili bodo tudi do 8,6 milijona dolarjev v cepivo, ki ga je razvila Univerza v Oxfordu, ter začetnih 3,2 milijona dolarjev v cepivo, ki ga razvija Mednarodna iniciativa za razvoj cepiva proti aidsu (IAVI).

IAVI-jev kandidat za cepivo proti sevu Bundibugyo uporablja enako tehnologijo kot odobreno cepivo Ervebo podjetja Merck proti sevu Zaire, prvemu odkritemu sevu ebole na območju nekdanjega Zaira, današnje Demokratične republike Kongo.

Oxfordov kandidat, ChAdOx1 Bundibugyo, uporablja isto tehnologijo kot cepivo proti covidu-19, ki sta ga razvila Univerza v Oxfordu in AstraZeneca.

Hatchett je poudaril, da bo po razvoju cepiva naslednji velik izziv zagotoviti dostop do cepiv tam, kjer jih najbolj potrebujejo. Spomnil je, da je bilo za zajezitev izbruha ebole Zaire med letoma 2018 in 2020 v podobni regiji Konga potrebnih približno 300.000 odmerkov cepiva Ervebo.

ebola demokratična republika kongo cepivo moderna

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
slayer2
01. 06. 2026 18.52
Evo,pa se je začelo,teli milijoni so vsaj 10x premalo za razvoj cepiva proti tako močnemu virusu kot je Ebola!!!
