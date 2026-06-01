Več kot 50 milijonov evrov Moderni za razvoj cepiva proti eboli

Koalicija za inovacije na področju pripravljenosti na epidemije (CEPI) je bila ena izmed zgodnjih vlagateljic, ki so pomagale razviti cepivo na vrhuncu pandemije covida-19. In ko smo se že rešili ene pandemije, je Afriko oziroma natančneje Kongo prizadela ebola. Izbruh ebole na vzhodu Konga je tokrat zares zaskrbljujoč. Širi se zelo hitro, zdravstveni delavci ga skušajo zajeziti z velikimi težavami, saj je regija, kjer se virus širi, prizadeta tudi zaradi oboroženih spopadov.

Ebola v DR Kongo FOTO: AP

Po zadnjih podatkih vlade je v regiji več kot 1000 domnevnih primerov ebole, do zdaj pa naj bi zaradi bolezni umrlo do 246 ljudi. Domneva se, da se je izbruh širil že več tednov, preden so ga uradno razglasili 15. maja. Vodja CEPI-ja, Richard Hatchett, je za Reuters povedal, da bi bilo mogoče cepiva proti eboli Bundibugyo pripraviti za klinična testiranja v nekaj mesecih. "Vsak dan šteje v tekmi proti tej smrtonosni bolezni," je dejal Hatchett. Sicer še vedno ostaja veliko vprašanje, kdo bi cepivo kupoval in financiral njegovo uvedbo, je dodal. Poleg tega je razvoj cepiv lahko nepredvidljiv, zaradi varnostnih razmer na vzhodu Konga pa bodo klinični testi zahtevni za izvedbo. Kongo pa ni edina država, ki se sooča z epidemijo ebole, devet primerov okužbe so namreč zabeležili tudi v Ugandi, med njimi je tudi ena smrtna žrtev, piše Reuters. Svetovne zdravstvene organizacije so izbruh razglasile za izredne razmere na področju javnega zdravja.

