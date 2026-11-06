Več kot 50 mrtvih v ruskem napadu v Zaporožju

Tiskovna predstavnica ukrajinske službe za izredne razmere v regiji Julija Bariševa je danes sporočila, da so reševalci doslej pod ruševinami našli trupla 53 ljudi, da pa je pogrešanih še okoli 50 in da nadaljujejo iskalne akcije. Skupno bi tako lahko število žrtev preseglo sto. Oblasti so pred tem poročale o 40 smrtnih žrtvah.

V obmejni vasi Komišuvaha v jugovzhodni ukrajinski regiji Zaporožje je bila v ponedeljek tarča ruskega napada šola, v kateri so ravno takrat vaščanom delili humanitarno pomoč. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil prepričanje, da so v Moskvi vedeli, da so v tem poslopju vaščanom vsak ponedeljek delili pomoč.

Pri iskanju ob reševalcih iz Zaporožja in enot s psi sodelujejo tudi ekipe iz drugih regij. Operacije otežujejo nenehne grožnje, bombardiranja in napadi, zaradi katerih morajo reševalci večkrat prekiniti delo. Otežuje jih tudi velika količina prahu, je povedala uradnica, ki je poudarila, da se morajo zaradi ruskih napadov po območju premikati z oklepnimi vozili.

Misija Združenih narodov v Ukrajini je pred dnevi izpostavila, da je ruska vojska v tem zračnem napadu uporabila "močne letalske drsne bombe", ki so še posebej uničujoče. Po poročanju medijev lahko vsebujejo skoraj 1,5 tone eksploziva, običajno pa jih uporabljajo za napade na utrjene položaje in konstrukcije iz armiranega betona. Odvrgli naj bi jih kar devet.

Opazovalci ZN so Moskvo obtožili, da je "kršila najosnovnejša načela mednarodnega humanitarnega prava". Kršila jih je, ne glede na to, ali je ruska vojska "vedela, da poteka razdeljevanje pomoči, ali pa ni sprejela niti najosnovnejših ukrepov, da bi ugotovila, ali poteka", je poudaril vodja misije Danielle Bell.

Medtem pa ruska stran trdi, da se je poleg šole nahajal tudi poveljniški položaj ukrajinske vojske. Na nekaterih objavljenih posnetkih, domnevno iz lokacije, so poleg civilistov vidni tudi ukrajinski vojaki. V napadu naj bi življenje izgubil tud major ukrajinske vojske in poveljnik enega od bataljonov 153. mehanizirane brigade major Vitalij Vasilijovič Bevza. Komišuvaha leži na oskrbovalni poti, ki povezuje fronto pri Orehovu z regionalno prestolnico Zaporožje.