Več kot 50 žensk v DR Kongo trdi, da so jih zlorabljali domnevni uslužbenci WHO

Skupna raziskava tiskovnih agencij New Humanitarian in Thomas Reuters Foundation, ki je trajala skoraj eno leto, je zabeležila vsaj 30 primerov izkoriščanja žensk. Britanski Guardian piše, da je v intervjujih 51 žensk pripovedovalo o večih primerih spolne zlorabe s strani sodelavcev, predvsem moških, ki so se izdajali za delavce WHO. Zlorabe so se dogajale med krizo ebole med leti 2018 in 2020. Zadnji primeri naj bi se zgodili marca letos.

Nekatere ženske so povedale, da so jih silili piti alkohol, druge, da so jih zlorabljali v pisarnah in bolnišnicah, nekatere pa so trdile, da so jih moški zaprli v sobe, jim obljubljali zaposlitev ali jim grozili, da jih bodo odpustili, če jih ne bodo ubogale. "Ta dejanja so prizadela mnogo žensk," je dejala 44-letnica, ki je novinarjem povedala, da je za zaposlitev seksala z moškim, ki je dejal, da je delavec WHO. Nekatere so bile kuharice, čistilke in zunanje delavke, ki so jih zaposlili za določen čas in so mesečno zaslužile od 50 do 100 dolarjev (43 do 85 evrov). Dve ženski sta priznali, da sta zanosili. Mnoge so dejale, da zaradi groženj in strahu pred izgubo službe o incidentih doslej niso upale govoriti.