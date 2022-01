Več kot 70-milijonska odškodnina za sorodnike ubitih v sestrelitvi ukrajinskega letala

Sorodniki, ki so v letalski nesreči izgubili zakonce, brate, sestre, otroke in nečake, so zoper Iran in nekatere iranske uradnike, za katere menijo, da so odgovorni za sestrelitev letala, vložili civilno tožbo. Sodišče je odločilo, da mora Iran sorodnikom žrtev plačati 107 milijonov kanadskih dolarjev odškodnine oziroma približno 74 milijonov evrov.

Na kakšen način bodo prejeli odškodnino, še ni povsem jasno. Kot je pojasnil njihov odvetnik Mark Arnold, bodo s sodelavci skušali zaseči iransko premoženje v Kanadi in v tujini. Po njegovih besedah ima Iran v drugih državah tankerje z nafto, njegova ekipa pa si bo prizadevala zaseči čim več, da bi poplačala znesek, ki ga Iran po odločitvi sodišča dolguje družinskim članom žrtev.

Iranska revolucionarna garda je ukrajinsko letalo sestrelila januarja 2020, kmalu po vzletu z letališča v Teheranu. Ubitih je bilo vseh 176 ljudi na krovu, od tega 55 kanadskih državljanov. Posebna skupina kanadskih forenzikov je lani pripravila poročilo, v katerem je Iran zaradi sestrelitve potniškega letala obtožila nesposobnosti in nepremišljenosti. Iran je poročilo označil za "politizirano".