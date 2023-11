Več kot 800 potresov na Islandiji, napovedujejo skorajšnji izbruh vulkana

Najbolj zaskrbljujoče za islandske oblasti je, da potresi lahko hitro izzovejo izbruh vulkana na tem območju. "Potresi lahko postanejo večji od dosedanjih in ta niz dogodkov lahko privede do izbruha," je opozorila uprava. Kot je sporočil islandski meteorološki urad, je potresna aktivnost skoncentrirana na jugozahodu polotoka Reykjanes in kaže, da bi lahko v prihodnjih urah ali dneh prišlo do izbruha v tamkajšnjem vulkanskem sistemu.

Dodali so, da so blizu kraja Grindavík s skoraj 4000 prebivalci zabeležili pomembne spremembe v kopičenju podzemne magme. Zaradi tega so se tamkajšnja policija in pristojni za civilno zaščito odločili za evakuacijo mesta in razglasili izredne razmere. V sporočilu islandskega meteorološkega urada še piše, da ni mogoče natančno določiti, ali in kje bi magma lahko dosegla površje. Obstajajo pa znaki, da se na območju od Sundhnjúkagíguma na severu proti Grindaviku premika precejšnja količina magme.