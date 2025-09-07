Svetli način
Tujina

V Londonu aretirali kar 890 'tihih' protestnikov, tudi slepega invalida

London, 07. 09. 2025 15.21 | Posodobljeno pred 53 minutami

Metropolitanska policija je v Londonu aretirala 890 ljudi na protestu proti prepovedi gibanja Palestine Action. Številni protestniki, vključno s slepim in invalidnim moškim, so bili pridržani zaradi podpore prepovedani organizaciji, za kar po novem zakonu grozi zaporna kazen.

Metropolitanska policija je sporočila, da so v soboto na protestu proti odločitvi britanske vlade, da gibanje Palestine Action uvrsti med teroristične organizacije, aretirali 890 ljudi. Okoli 30 ljudi pa so aretirali zaradi napadov na policiste in drugih kršitev javnega reda, poročajo britanski mediji. 

Že pred sobotnim shodom je policija pridržala skupno okrog 800 ljudi, od katerih jih je 138 obtoženih podpore ali spodbujanja podpore prepovedani organizaciji. Večini v primeru obsodbe grozi šest mesecev zaporne kazni, organizatorjem shoda pa celo do 14 let.

Londonski protest
Londonski protest FOTO: Profimedia

Operacijo je vodila namestnica pomočnika komisarja Claire Smart, ki se je zahvalila policistom "za profesionalnost in neutrudno delo kljub obsegu zlorab, ki so jih bili deležni", poroča britanski Sky News.

Smartova je med drugim opozorila na razliko med to demonstracijo in drugim shodom istega dne, ki ga je organizirala Palestina Coalition. Ločeno se je tam zbralo okrog 20.000 ljudi. Policija naj bi tam izvedla le nekaj aretacij.

Londonski protest
Londonski protest FOTO: Profimedia

"Naša dolžnost je, da zakon uveljavljamo brez strahu ali pristranskosti. Če oglašujete, da nameravate storiti kaznivo dejanje, nimamo druge možnosti, kot da se ustrezno odzovemo", je dodala Smartova.

62-letni Mike Higgins, ki je slep in uporablja invalidski voziček, se je v soboto vrnil na protest, potem ko je zaradi aretacije 9. avgusta pritegnil pozornost medijev.

"Kakšno izbiro imam?" je povedal za The Press Association. "Nihče ne ukrepa glede genocida razen nas. In jaz sem terorist? To je pa šala", je še dodal.

"Ne gre zame. Ne gre niti za protiteroristične zakone. Gre za to, da poskušamo ustaviti pobijanje v Palestini", je dejal Higgins, kot poroča The Guardian.

"Policija je sistematično prečesavala množico, izločevala ljudi in jih aretirala", je povedal Higgins. Ob 13. uri so se tihe demonstracije končale. Nekateri so ostali na zelenici, drugi pa so začeli odhajati. "Ljudje so vstali, tisti, ki so lahko, in ploskali. Vendar se je policija nato odločila, da bo ljudi prijela, ko so zapuščali trg."

Mike Higgins
Mike Higgins FOTO: Profimedia

 Higgins je bil eden izmed njih. "Nisem razkazoval transparenta, ampak sem ga nosil pod pazduho", je povedal. "Vprašali so me, ali vem, kaj piše na transparentu. Rekel sem, da vem." The Guardian poroča, da so ga nato aretirali na podlagi 13. člena zakona o terorizmu iz leta 2000.

Ko so ga odpeljali, so zbrani ljudje policistom vzklikali "Sram naj vas bo", saj je bil očitno tarča policijske akcije kljub svojemu invalidskemu stanju. Higgins je opisal, da so ga nato namestili v policijsko vozilo, ki je bilo sicer prilagojeno invalidom.

Po poročanju The Guardian je razložil, da so mu zdravstvene težave omejevale udeležbo na nekaterih demonstracijah, vendar se je prejšnji mesec pridružil akciji, ker obsoja genocid, ki se dogaja v Palestini, in pomanjkanje ukrepov s strani britanskega vodstva. Dodal je: "Upam, da se Keir Starmer, njegovi kolegi in preostali Zahod spoprimejo z množičnim stradanjem in bedo, ki jo povzroča človek."

Mike Higgins
Mike Higgins FOTO: Profimedia

 Njegova aretacija, ki je bila posneta in objavljena na družbenih omrežjih, je sprožila burne odzive, posnetki pa so dosegli milijone ogledov. Policistom je povedal, da morajo biti po zakonu vsa pisna sporočila, ki mu jih pošljejo, v brajici. "Počakali bomo in videli, ali se bo to zgodilo", je dejal.

"Mislim, da bi policija rada, da vse to izgine. Mislim, da se ne želijo vpletati v nekaj, kar je očitno politična akcija", zaključuje Higgins, kot poroča The Guardian, ki je trenutno na prostosti do oktobra.

KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zemljak Balki
07. 09. 2025 17.55
Priznam da sem terorist....nasprotujem genocidu....zgleda da sem tudi antisemit....naj mi bog pomaga....zelo me.je sram...pa to
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
07. 09. 2025 17.47
+2
Edina država, v kateri, v tem času, zaradi izobešanja lastne nacionalne zastave (Union Jack Flag, ali St. George Flag), greš v zapor, medtem je Palestinska, skoraj da predpisana.
ODGOVORI
2 0
Gram
07. 09. 2025 17.44
+5
Če si za mir in proti ubijanju, greš v zapor. Totalno izmaličena družba.
ODGOVORI
6 1
Mr Nobady
07. 09. 2025 17.44
+1
Torej morajo ljudje protestirati takole.... Genocidu DA, miru NE!!!
ODGOVORI
2 1
dobrabejba35
07. 09. 2025 17.43
+8
Kako veš kdo ti vlada? Tisti ki se ga ne sme kritizirat
ODGOVORI
8 0
EU Dig. Cenzura
07. 09. 2025 17.52
+1
DIKTATURA
ODGOVORI
1 0
NeXadileC
07. 09. 2025 17.41
+1
Anglija - distopija...
ODGOVORI
1 0
Bolfenk2
07. 09. 2025 17.39
+8
Neverjetno kakšno moč imajo Židi povsod po svetu. Zavlekli so se v vse pore vsake zahodne družbe. Svoje ljudi imajo v policiji, pravosodju, v vladah. In naši naivci so postavili ultimat, da Slovenije ne bo na Evroviziji, če bo tam Izrael. Kaj mislite kak bo rezultat? Slovenije ne bo na Evroviziji.
ODGOVORI
8 0
EU Dig. Cenzura
07. 09. 2025 17.53
+1
In se se cudis zakaj je bila druga sv vojna.
ODGOVORI
1 0
Nightingale
07. 09. 2025 17.34
+4
Ste celo začeli poročati o situaciji v VB...
ODGOVORI
4 0
Magic-G-spot
07. 09. 2025 17.33
+2
Sem vam ze veckrat napisal da nevladniki novacijo vse zivo in izkriscajo uboge bolane nevedne ljudi in jih strasijo. V londonu se ve kdo je zupan in koga se sciti. Definitivno navodilo zupana,. Ta teden bo se veselo v angliji saj se pripravljajo veliki proangleski protesti in v podporo Izraelu.
ODGOVORI
3 1
suleol
07. 09. 2025 17.32
+5
pravilno nimajo kaj izkazovat v tuji drzavi katerikoli, na avion pa tja pejte pomagat tle sam guzvo delas
ODGOVORI
5 0
Kviz
07. 09. 2025 17.26
+2
Tako se dela red.
ODGOVORI
3 1
Justice4all
07. 09. 2025 17.23
+2
Svoboda govora in gibanja po angleško.....Demokracija pa to....
ODGOVORI
5 3
Lion90
07. 09. 2025 17.22
+4
Bravo! Dovolje je bilo! Evropa evropejcem vsi ostali maj grejo dol
ODGOVORI
8 4
Glotar
07. 09. 2025 17.19
+1
edino pravilno...
ODGOVORI
6 5
Buci in Bobo
07. 09. 2025 17.16
+2
Antijanšisti... zlepa jim ne dopoveš ama ničesar.
ODGOVORI
7 5
