V Londonu aretirali kar 890 'tihih' protestnikov, tudi slepega invalida

Metropolitanska policija je v Londonu aretirala 890 ljudi na protestu proti prepovedi gibanja Palestine Action. Številni protestniki, vključno s slepim in invalidnim moškim, so bili pridržani zaradi podpore prepovedani organizaciji, za kar po novem zakonu grozi zaporna kazen.

Metropolitanska policija je sporočila, da so v soboto na protestu proti odločitvi britanske vlade, da gibanje Palestine Action uvrsti med teroristične organizacije, aretirali 890 ljudi. Okoli 30 ljudi pa so aretirali zaradi napadov na policiste in drugih kršitev javnega reda, poročajo britanski mediji. Že pred sobotnim shodom je policija pridržala skupno okrog 800 ljudi, od katerih jih je 138 obtoženih podpore ali spodbujanja podpore prepovedani organizaciji. Večini v primeru obsodbe grozi šest mesecev zaporne kazni, organizatorjem shoda pa celo do 14 let.

Londonski protest FOTO: Profimedia icon-expand

Operacijo je vodila namestnica pomočnika komisarja Claire Smart, ki se je zahvalila policistom "za profesionalnost in neutrudno delo kljub obsegu zlorab, ki so jih bili deležni", poroča britanski Sky News. Smartova je med drugim opozorila na razliko med to demonstracijo in drugim shodom istega dne, ki ga je organizirala Palestina Coalition. Ločeno se je tam zbralo okrog 20.000 ljudi. Policija naj bi tam izvedla le nekaj aretacij.

Londonski protest FOTO: Profimedia icon-expand

"Naša dolžnost je, da zakon uveljavljamo brez strahu ali pristranskosti. Če oglašujete, da nameravate storiti kaznivo dejanje, nimamo druge možnosti, kot da se ustrezno odzovemo", je dodala Smartova. 62-letni Mike Higgins, ki je slep in uporablja invalidski voziček, se je v soboto vrnil na protest, potem ko je zaradi aretacije 9. avgusta pritegnil pozornost medijev. "Kakšno izbiro imam?" je povedal za The Press Association. "Nihče ne ukrepa glede genocida razen nas. In jaz sem terorist? To je pa šala", je še dodal.

"Ne gre zame. Ne gre niti za protiteroristične zakone. Gre za to, da poskušamo ustaviti pobijanje v Palestini", je dejal Higgins, kot poroča The Guardian. "Policija je sistematično prečesavala množico, izločevala ljudi in jih aretirala", je povedal Higgins. Ob 13. uri so se tihe demonstracije končale. Nekateri so ostali na zelenici, drugi pa so začeli odhajati. "Ljudje so vstali, tisti, ki so lahko, in ploskali. Vendar se je policija nato odločila, da bo ljudi prijela, ko so zapuščali trg."

Mike Higgins FOTO: Profimedia icon-expand

Higgins je bil eden izmed njih. "Nisem razkazoval transparenta, ampak sem ga nosil pod pazduho", je povedal. "Vprašali so me, ali vem, kaj piše na transparentu. Rekel sem, da vem." The Guardian poroča, da so ga nato aretirali na podlagi 13. člena zakona o terorizmu iz leta 2000. Ko so ga odpeljali, so zbrani ljudje policistom vzklikali "Sram naj vas bo", saj je bil očitno tarča policijske akcije kljub svojemu invalidskemu stanju. Higgins je opisal, da so ga nato namestili v policijsko vozilo, ki je bilo sicer prilagojeno invalidom. Po poročanju The Guardian je razložil, da so mu zdravstvene težave omejevale udeležbo na nekaterih demonstracijah, vendar se je prejšnji mesec pridružil akciji, ker obsoja genocid, ki se dogaja v Palestini, in pomanjkanje ukrepov s strani britanskega vodstva. Dodal je: "Upam, da se Keir Starmer, njegovi kolegi in preostali Zahod spoprimejo z množičnim stradanjem in bedo, ki jo povzroča človek."

Mike Higgins FOTO: Profimedia icon-expand