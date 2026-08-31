Več kot 900 mrtvih, pogrešajo več kot 4200 ljudi: čas se izteka

Šesti dan po katastrofalnih hudourniških poplavah na območju Nepala in Tibeta postajajo razsežnosti tragedije vse večje. Nepalska nacionalna agencija za obvladovanje nesreč je sporočila, da je število potrjenih smrtnih žrtev naraslo na 903, več kot 4200 ljudi pa še pogrešajo.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Po poplavah v Nepalu AP

Po poplavah v Nepalu AP

Po poplavah v Nepalu AP

Po poplavah v Nepalu AP

Po poplavah v Nepalu AP

Po poplavah v Nepalu AP

Po poplavah v Nepalu AP

Po poplavah v Nepalu AP















Reševalne akcije se nadaljujejo, vendar jih močno otežujejo poškodovane ceste, blato in nestanovitno vreme. Rasuwa je eno najhuje prizadetih območij. Ceste iz Katmanduja so se šele pred kratkim ponovno odprle, vendar so ozke gorske prometnice prekrite z blatom, zato pomoč do prizadetih krajev prihaja počasi. V mestu Dhunche imajo elektriko le ponekod, prebivalci in reševalci pa so odvisni od generatorjev. Nad območjem še vedno vsakih nekaj minut letijo helikopterji. Nekatere bližnje vasi je voda praktično pogoltnila, številni ljudje pa so ostali brez domov in zdaj živijo v začasnih taboriščih. Eden od prebivalcev je razmere za BBC opisal z besedami, da skoraj vsak človek na tem območju pozna več deset ljudi, ki so umrli.

Skoraj 900 pogrešanih pri hidroelektrarnah

Posebej dramatične so razmere na območju hidroelektrarn. Po podatkih nepalskega elektrogospodarstva in združenja neodvisnih proizvajalcev električne energije pogrešajo najmanj 897 ljudi, povezanih s hidroenergetskimi projekti. Med njimi je tudi Jiblal Adhikari, za katerega domnevajo, da je ujet v predoru hidroelektrarne Trishuli-3A. Njegova žena Sita Pandey še vedno upa, da je živ. "Še vedno imam 50 odstotkov upanja, da je živ, ker je v predoru sistem za dovajanje kisika," je povedala. Toda z vsako uro je upanja manj. Reševalci so konec tedna začeli v predor dovajati zrak, svojci pogrešanih pa opozarjajo, da bi se moralo to zgoditi prej. "Dlje ko traja, bolj umira naše upanje. Operacija mora potekati veliko hitreje, saj nam pomeni vsaka sekunda," je povedal Jiban Khadka, čigar sorodnik je prav tako ujet v hidroelektrarni.

Pogrešajo več kot 200 učencev

Katastrofa je močno prizadela tudi šole. Po podatkih nepalskega ministrstva za izobraževanje je bilo v treh najbolj prizadetih okrožjih prizadetih najmanj 19 šol. Devet jih je bilo popolnoma uničenih, sedem pa delno poškodovanih. Pogrešajo več kot 200 učencev. Najhuje je v okrožjih Rasuwa in Nuwakot. Več šol, ki jih je obiskovalo skupno 2425 učencev, je poplavljenih ali zasutih. Na eni od šol so sporočili, da je voda odnesla tudi avtobus, v katerem je bil eden od njihovih učencev.

'Pred mojimi očmi je odneslo mojo družino'

Medtem prihajajo pretresljiva pričevanja preživelih. Kalpana Malla iz okrožja Nuwakot je za BBC povedala, da je pred svojimi očmi izgubila skoraj vso družino. Umrli oziroma pogrešani so njen oče, mama, sestra in sestrini otroci. "Niso mogli pobegniti. Niso imeli nobene možnosti. Ta poplava je vzela vse." Sama se je skupaj s sinom povzpela na streho hiše in preživela. Druga prebivalka, Goma Pandit, je izgubila živino in kmetijska zemljišča. "Odneslo je tudi moje polje. Deset vreč gorčičnega semena, tone koruze in riža – vsega ni več. Nič ni ostalo."

Posledice katastrofe v Nepalu FOTO: AP

Pokopavajo več sto neidentificiranih žrtev V okrožju Chitwan medtem nadaljujejo pokope žrtev, katerih trupla je voda prinesla po toku navzdol. Od 272 najdenih trupel so jih skoraj 200 pokopali že v nedeljo, preostale pa nameravajo pokopati v ponedeljek. Identifikacija je izredno težka zaradi stanja, v katerem so našli trupla. Pred pokopom zato odvzamejo vzorce DNK, ki jih bodo pozneje primerjali z vzorci svojcev. Vsak grob posebej dokumentirajo in označijo s serijsko številko, hranijo pa tudi rezultate obdukcije in morebitne druge podatke, ki bi lahko pomagali pri poznejši identifikaciji.

Na stenah fotografije pogrešanih