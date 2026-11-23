Zunanji ministri Avstralije, Belgije, Kanade, Cipra, Češke, Estonije, Islandije, Latvije, Luksemburga, Nove Zelandije, Portugalske, Španije, Gambije in Združenega kraljestva so v izjavi navedli, da je Mjanmar "kršil svoje obveznosti iz Konvencije o genocidu".

Združeno kraljestvo je ločeno sporočilo, da "uradno priznava" genocid nad Rohingi, in napovedalo sankcije proti petim visokim predstavnikom mjanmarske vojske.