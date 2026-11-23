Zunanji ministri Avstralije, Belgije, Kanade, Cipra, Češke, Estonije, Islandije, Latvije, Luksemburga, Nove Zelandije, Portugalske, Španije, Gambije in Združenega kraljestva so v izjavi navedli, da je Mjanmar "kršil svoje obveznosti iz Konvencije o genocidu".
Združeno kraljestvo je ločeno sporočilo, da "uradno priznava" genocid nad Rohingi, in napovedalo sankcije proti petim visokim predstavnikom mjanmarske vojske.
Sodišče v Haagu je minuli četrtek razsodilo, da je Mjanmar z nasiljem nad pripadniki Rohingov storil genocid in kršil Konvencijo ZN o genocidu iz leta 1948. Mjanmar je nameraval uničiti Rohinge, je ugotovilo sodišče in državo pozvalo k varni vrnitvi beguncev v domovino. To je bilo prvič v 80-letni zgodovini ICJ, da so državo spoznali za krivo genocida.
Tožbo proti Mjanmaru zaradi genocida je pri ICJ vložila Gambija, pri čemer jo je podprlo še 11 držav, med njimi tudi Slovenija. V tožbi je trdila, da je mjanmarska vojska želela uničiti ljudstvo Rohinga z množičnimi umori, posilstvi in požigi.
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