Po ponovni preučitvi namesto 69.000 skoraj 181.000 žrtev

Perujska vlada je skupino sklicala aprila, sestavljajo pa jo strokovnjaki iz javnega in zasebnega zdravstva v Peruju in iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Premierka države Violeta Bermudez je poročilo pospremila z besedami, da Peru zaradi skupine zdaj razpolaga z izčrpnejšimi številkami, ki da bodo tudi koristne pri spremljanju pandemije in sprejemanju ustreznih ukrepov.

Več kot 500 smrti na 100.000 prebivalcev

Po prilagoditvi števila ima po novem Peru najvišjo smrtnost med covidnimi bolniki na svetu, ugotavlja ameriška univerza Johnsa Hopkinsa. V državi tako beležijo več kot 500 smrti na 100.000 prebivalcev. Na drugem mestu je Madžarska z nekaj več kot 300 smrtnimi primeri na 100.000 prebivalcev.