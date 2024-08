Več kot dve uri zasliševali kapitana jadrnice Bayesian

Potem ko so našli vseh sedem žrtev brodoloma razkošne in menda zelo varne jadrnice Bayesian, se na Siciliji nadaljuje iskanje odgovornih za tragedijo. Glavni osumljenec je zdaj kapitan James Cutfield. Preiskujejo ga zaradi povzročitve nesreče in večkratnega uboja, tožilstvo v kraju Termini Imerese ga je v nedeljo več kot dve uri zasliševalo.

Kot poročajo italijanski mediji, naj bi izhajali iz hipoteze, da bi morala jadrnica sicer hudo neurje, ki jo je pretekli ponedeljek v nekaj minutah potopilo, prestati brez večjih prask. Vprašanje je torej, kaj je šlo narobe, ena od hipotez pa, da vrata, ki ločujejo prostor za pomožne čolne od strojnice, niso bila zaprta, zaradi česar je lahko voda vdrla v plovilo. Prav tako želijo ugotoviti, zakaj so signalno raketo izstrelili šele pol ure potem, ko je Bayesian zašla v težave.