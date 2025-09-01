Pobudo za varen in dostopen splav predali komisiji, v Bruslju tudi Severina

"Danes je bila pobuda My Voice, My Choice: za varen in dostopen splav predložena Evropski komisiji, s čimer je postala 12. uspešna pobuda, ki jo bo komisija obravnavala," so zapisali v Bruslju.

Dodali so, da je pobudo podpisalo 1.124.513 državljanov EU, najmanjše zahtevano število podpisnikov pa so organizatorji dosegli v 19 državah članicah. Da komisija odgovori na pobudo, mora zbrati milijon podpisov, prag števila podpisnikov pa mora preseči v sedmih članicah.

"Želimo, da bi Evropska unija vzpostavila finančni mehanizem, ki bi državam omogočal, da splav zagotavljajo tudi tistim osebam, ki v svojih državah nimajo dostopa do splava," je danes ob simbolični predaji podpisov v Bruslju dejala vodja kampanje Nika Kovač.