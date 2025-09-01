Svetli način
Pobudo za varen in dostopen splav predali komisiji, v Bruslju tudi Severina

Bruselj, 01. 09. 2025 12.47 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , N.L.
Evropska komisija bo preučila evropsko državljansko pobudo, ki poziva k finančni podpori EU za varen in dostopen splav, so sporočili v Bruslju. Potrdili so, da so organizatorji zbrali več kot milijon podpisov, in navedli, da bodo na pobudo odgovorili do začetka marca 2026. Organizatorji so sicer v Bruselj simbolično prinesli podpise. Vodji kampanje Niki Kovač iz Inštituta 8. marec se je v Bruslju pridružila tudi hrvaška pevka Severina.

"Danes je bila pobuda My Voice, My Choice: za varen in dostopen splav predložena Evropski komisiji, s čimer je postala 12. uspešna pobuda, ki jo bo komisija obravnavala," so zapisali v Bruslju.

Dodali so, da je pobudo podpisalo 1.124.513 državljanov EU, najmanjše zahtevano število podpisnikov pa so organizatorji dosegli v 19 državah članicah. Da komisija odgovori na pobudo, mora zbrati milijon podpisov, prag števila podpisnikov pa mora preseči v sedmih članicah.

"Želimo, da bi Evropska unija vzpostavila finančni mehanizem, ki bi državam omogočal, da splav zagotavljajo tudi tistim osebam, ki v svojih državah nimajo dostopa do splava," je danes ob simbolični predaji podpisov v Bruslju dejala vodja kampanje Nika Kovač.

Nika Kovač in Severina v Bruslju ob predaji podpisov.
Nika Kovač in Severina v Bruslju ob predaji podpisov. FOTO: 24UR

Evropska komisija: Pobuda ne obravnava podelitve pravice do splava na ravni EU

Na komisiji so ob tem poudarili, da bo morala vsakršna tovrstna finančna podpora upoštevati pogodbo o delovanju EU, ki določa, da morajo ukrepi EU spoštovati pristojnosti držav članic glede določanja njihovih zdravstvenih politik in organizacije zdravstvene oskrbe. Dodali so sicer, da pobuda ne obravnava podelitve pravice do splava na ravni EU.

"Predložitev pobude ne vpliva na končno odločitev ali morebitno ukrepanje komisije," so še pojasnili. Dodali so, da imajo do 2. marca 2026 čas, da odgovorijo na pobudo. V odgovoru bodo sporočili, ali bodo sprejeli kakšne ukrepe ali ne.

Zbiranje podpisov My voice My choice v Ljubljani.
Zbiranje podpisov My voice My choice v Ljubljani. FOTO: Aljoša Kravanja

V prihodnjih tednih bodo sprejeli organizatorje in z njimi opravili temeljit pogovor o pobudi, v treh mesecih od predložitve pa bo potekala tudi javna predstavitev v Evropskem parlamentu.

Organizatorjem se je danes v Bruslju pridružila tudi hrvaška pevka Severina, ki je dejala, da tradicija EU ni tradicija tistega, kar na področju umetne prekinitve nosečnosti zagovarjajo nekatere države članice. Pri tem je izpostavila Malto, kjer gre ženska za tri leta v zapor, če prekine nosečnost. Od predsednice komisije Ursule von der Leyen pričakuje, da se bo postavila na pravo stran zgodovine.

