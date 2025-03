Več kot pol milijona priseljencev mora zapustiti ZDA

ZDA bodo tako morali zapustiti do 24. aprila, razen če so si zagotovili drug status priseljenca, ki jim omogoča, da ostanejo v državi, je sporočilo ministrstvo za domovinsko varnost.

Ukaz o preklicu dovoljenja za priseljevanje zadeva okoli 532.000 priseljencev s Kube, Haitija, Nikaragve in Venezuele, ki so prispeli v ZDA v okviru programa, ki ga je leta 2022 uvedel demokratski predsednik Joe Biden .

Meja med Mehiko in ZDA

Trumpova odločitev ukinja t. i. humanitarni pogojni izpust, ki je državljanom nekaterih držav omogočal začasno bivanje in delo v ZDA. Za dostop do programa so morali imeti sponzorstvo nekoga, ki je zakonito prebival v državi.

Shemo, ki bila zasnovana za odpiranje zakonitih migracijskih poti, je oktobra 2022 uvedel Biden. Sprva je zajemala Venezuelce, leto kasneje pa so jo razširili še na druge države.

Donald Trump je po inavguraciji 20. januarja podpisal izvršni ukaz, ki je ministrstvu za domovinsko varnost naložil, naj ukine vse programe, ki migrantom omogočajo, da ostanejo v ZDA. Ukinitev programov je napovedoval že v času predsedniške kampanje. Po poročanju ameriških medijev Trump načrtuje tudi odvzem statusa začasne zaščite približno 240.000 ukrajinskim beguncem v ZDA.