Več kot polovica prostorov v Louvru sploh ni pod videonadzorom

"Na varnostnem načrtu delamo že od leta 2022 in začeli ga bomo izvajati danes," je povedala direktorica Laurence des Cars, ki priznava, da bodo morali okrepiti predvsem videonadzorni sistem. "To je naša šibka točka. Le 40 odstotkov razstavnih prostorov je opremljenih s kamerami."
Direktorica je po drznem ropu ponudila odstop, a ga vlada ni sprejela. Soočala se je tudi z očitki, da v zadnjih letih ni prepoznala prioritet muzeja in da je denar namesto za zagotavljanje varnosti obstoječe zbirke raje porabila za nakupe novih del, poroča France24.
"Louvre se razprostira na 37 hektarjih v središču Pariza, na ogled je 35.000 del, ki jih varuje 2200 varnostnikov, letno pa muzej obišče devet milijonov obiskovalcev," je na očitke odgovorila des Cars.
V Louvru bodo ponovno razstavili krono, ki so jo tatovi izgubili med ropom
Glavni deli krone, diamanti in smaragdi, so ostali nedotaknjeni, vseeno pa bo restavriranje vzelo nekaj časa. Krona, ki je okrašena s 1354 diamanti in 56 smaragdi, je pripadala ženi Napoleona III. Evgeniji.
Des Cars je povedala tudi, da se je že odzvalo več pokroviteljev, da bi pripomogli k restavriranju krone.
Dragocen primerek so našli nedaleč od muzeja po vlomu 19. oktobra. Po pregledu so ugotovili, da je bila krona poškodovana že, ko so jo tatovi vzeli iz vitrine, ne pa zaradi padca. Des Cars je povedala, da je škodo verjetno povzročil ozek rez, ki so ga tatovi naredili z rezalno ploščo. Bilo je povsem nepričakovano, da so za seboj pustili takšen kos nakita, je dodala.
Medtem še vedno ni nobene sledi o ostalih 88 milijonov vrednih draguljih, ki so jih tatovi ukradli sredi dneva. Štirje osumljenci, trije moški in ženska, so sicer trenutno v priporu. Dva sta že bila obsojena zaradi tatvine, medtem ko se iskanje še vsaj enega vpletenega nadaljuje.
