Svetli način
Tujina

Več kot polovica prostorov v Louvru sploh ni pod videonadzorom

08. 11. 2025 12.46

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
N.L.
N.L.
Komentarji
6

Pred slabimi tremi tedni je skupina tatov sredi dneva iz muzeja Louvre ukradla nakit v vrednosti 88 milijonov evrov, ki ga policija še išče. Direktorica muzeja je zdaj priznala, da je varnost njihova šibka točka. Pod videonadzorom je trenutno namreč le 40 odstotkov razstavnih prostorov najbolj obiskanega muzeja na svetu. Medtem si v muzeju prizadevajo, da bi kmalu ponovno razstavili krono cesarice Evgenije, ki so jo tatovi izgubili med ropom.

Muzej Louvre je najbolj obiskan muzej na svetu.
Muzej Louvre je najbolj obiskan muzej na svetu. FOTO: Profimedia

"Na varnostnem načrtu delamo že od leta 2022 in začeli ga bomo izvajati danes," je povedala direktorica Laurence des Cars, ki priznava, da bodo morali okrepiti predvsem videonadzorni sistem. "To je naša šibka točka. Le 40 odstotkov razstavnih prostorov je opremljenih s kamerami."

Direktorica je po drznem ropu ponudila odstop, a ga vlada ni sprejela. Soočala se je tudi z očitki, da v zadnjih letih ni prepoznala prioritet muzeja in da je denar namesto za zagotavljanje varnosti obstoječe zbirke raje porabila za nakupe novih del, poroča France24.

"Louvre se razprostira na 37 hektarjih v središču Pariza, na ogled je 35.000 del, ki jih varuje 2200 varnostnikov, letno pa muzej obišče devet milijonov obiskovalcev," je na očitke odgovorila des Cars. 

V Louvru bodo ponovno razstavili krono, ki so jo tatovi izgubili med ropom

Glavni deli krone, diamanti in smaragdi, so ostali nedotaknjeni, vseeno pa bo restavriranje vzelo nekaj časa. Krona, ki je okrašena s 1354 diamanti in 56 smaragdi, je pripadala ženi Napoleona III. Evgeniji.

Des Cars je povedala tudi, da se je že odzvalo več pokroviteljev, da bi pripomogli k restavriranju krone.

Dragocen primerek so našli nedaleč od muzeja po vlomu 19. oktobra. Po pregledu so ugotovili, da je bila krona poškodovana že, ko so jo tatovi vzeli iz vitrine, ne pa zaradi padca. Des Cars je povedala, da je škodo verjetno povzročil ozek rez, ki so ga tatovi naredili z rezalno ploščo. Bilo je povsem nepričakovano, da so za seboj pustili takšen kos nakita, je dodala.

Medtem še vedno ni nobene sledi o ostalih 88 milijonov vrednih draguljih, ki so jih tatovi ukradli sredi dneva. Štirje osumljenci, trije moški in ženska, so sicer trenutno v priporu. Dva sta že bila obsojena zaradi tatvine, medtem ko se iskanje še vsaj enega vpletenega nadaljuje. 

louvre pariz tatvina nakit
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
abcde1234
08. 11. 2025 14.15
Nič novega. Kolega dela na 2.najvecji firmi z rabljenimi avtomobili v Avstriji, avtov za 20 milijonov, 50 superšportnih raket, ključe pa majo v pisarni v statem trezorju. V to pisarno lahko vdre vsak amater, nobenega alarma, nobene kamere na firmi. Ne moreš verjet.
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
08. 11. 2025 14.03
Denar pa znajo pobirati.
ODGOVORI
0 0
presnet
08. 11. 2025 13.40
+1
Hahaha. HItro novi lopovi, zdaj veste, kako in kaj.
ODGOVORI
1 0
St. Gallen
08. 11. 2025 13.22
+2
Ocitno so kopije, ne originali
ODGOVORI
2 0
Dinho8O
08. 11. 2025 13.06
Edino kar bi jih moralo brigati in se tega nimajo urejenega :D
ODGOVORI
0 0
tmj
08. 11. 2025 13.04
njihova sibka tocka :) denar od vstipnin si pa lepo potalajo verjetno tko da se ena sibka tocka namest d a ga bi vlozil v video nadzor glede na to da je to drzavna ustanova
ODGOVORI
0 0
