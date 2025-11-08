Več kot polovica prostorov v Louvru sploh ni pod videonadzorom

"Na varnostnem načrtu delamo že od leta 2022 in začeli ga bomo izvajati danes," je povedala direktorica Laurence des Cars, ki priznava, da bodo morali okrepiti predvsem videonadzorni sistem. "To je naša šibka točka. Le 40 odstotkov razstavnih prostorov je opremljenih s kamerami."

Direktorica je po drznem ropu ponudila odstop, a ga vlada ni sprejela. Soočala se je tudi z očitki, da v zadnjih letih ni prepoznala prioritet muzeja in da je denar namesto za zagotavljanje varnosti obstoječe zbirke raje porabila za nakupe novih del, poroča France24.

"Louvre se razprostira na 37 hektarjih v središču Pariza, na ogled je 35.000 del, ki jih varuje 2200 varnostnikov, letno pa muzej obišče devet milijonov obiskovalcev," je na očitke odgovorila des Cars.