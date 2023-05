Draginja in ekonomska kriza, ki smo jima bili priča v zadnjih mesecih, marsikje malce popuščata, a ne v Veliki Britaniji, kjer inflacija trmoglavo ostaja visoka, več kot desetodstotna. Inflacija naj bi po besedah britanskega premierja dosegla vrh, a hrana se kljub temu še vedno draži, cene nekaterih živil pa so se v zadnjih mesecih celo podvojile. Kdo je kriv za to?