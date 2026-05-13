Več kot sto pavov pohajkuje po ulicah, sedi na balkonih, se zbira ob plaži

Pavi se sprehajajo po ulicah, sedijo na balkonih, se zbirajo ob plaži ter postajajo nenavaden del vsakdanjega življenja v obalni skupnosti.

V obmorskem mestu Punta Marina se je razširilo več kot 100 pavov, poroča AP News. Prebivalci zdaj poskušajo obvladovati naraščajočo populacijo, ne da bi pri tem škodovali pticam.

Domačini pravijo, da so ptice leta živele v zapuščenem letalskem kompleksu v bližini mesta, vendar se je njihovo število med pandemijo covida-19 močno povečalo.

Nekateri prebivalci se pritožujejo, da pavi blokirajo ceste, poškodujejo vrtove in s svojim petjem in vedenjem motijo ljudi, drugi pa jih vidijo kot del identitete mesta in uživajo v barvitosti in pozornosti, ki jo prinašajo.

Oblasti in prebivalci zdaj razpravljajo o humanih rešitvah za nadzor populacije. Hkrati si namreč želijo zaščititi ptice in omejiti motnje v mestu.