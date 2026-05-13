Tujina

Več kot sto pavov pohajkuje po ulicah, sedi na balkonih, se zbira ob plaži

Punta Marina, 13. 05. 2026 16.38 pred 2 urama 1 min branja 4

Avtor:
Ne.M.
Pavi

V Punta Marini v severni Italiji se po mestu med prebivalstvom sprehaja več kot sto pavov. Domačini tako iščejo načine, da upravljajo s pticami, ki so postale njihov del vsakdana. Nekateri jih vidijo kot zanimivost obmorskega mesta, drugi pa opozarjajo na težave, ki jih povzročajo.

V obmorskem mestu Punta Marina se je razširilo več kot 100 pavov, poroča AP News. Prebivalci zdaj poskušajo obvladovati naraščajočo populacijo, ne da bi pri tem škodovali pticam.

Pavi se sprehajajo po ulicah, sedijo na balkonih, se zbirajo ob plaži ter postajajo nenavaden del vsakdanjega življenja v obalni skupnosti.

Domačini pravijo, da so ptice leta živele v zapuščenem letalskem kompleksu v bližini mesta, vendar se je njihovo število med pandemijo covida-19 močno povečalo.

Nekateri prebivalci se pritožujejo, da pavi blokirajo ceste, poškodujejo vrtove in s svojim petjem in vedenjem motijo ljudi, drugi pa jih vidijo kot del identitete mesta in uživajo v barvitosti in pozornosti, ki jo prinašajo.

Oblasti in prebivalci zdaj razpravljajo o humanih rešitvah za nadzor populacije. Hkrati si namreč želijo zaščititi ptice in omejiti motnje v mestu.

pavi italija obmorsko mesto vsakdan

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Qwerty
13. 05. 2026 18.33
Lepi so, ampak ko jih enkrat slisis kako se oglašajo. Ni prijetno. Pri nas so celo poškodovali avto, ker se je zagledal noter in ga je “napadel”.
Nikdar več
13. 05. 2026 18.33
Nekateri današnji posnetki so brez zvoka.... Ampak reklame ga pa imajo.
Sandokkan
13. 05. 2026 18.17
Strup v urano in Bo reseno
graf
13. 05. 2026 18.06
kolikor je pav lep je lahko tudi moteč za nekoga, poznam primer ko so si bili sosedje v laseh zaradi pavov ki jih je imela ena družina , pav ima zelo glasen prodoren glas ki lahko gre komu na nerve , sploh če se oglašajo v nočnem času v strnjenem naselju je to (lahko) moteče ...
