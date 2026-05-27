Več kot teden dni ujeti v jami: pet jih je preživelo, dva še iščejo

Bounkham Luanglath iz laoške prostovoljne organizacije za reševanje, ki pri reševalnih akcijah tesno sodeluje tudi z lokalnimi oblastmi, je za AP News povedal, da so rešili pet domačinov, ki so živi in varni, dva pa sta še vedno pogrešana in ju bodo iskali še naprej. "Še vedno se tresem. Naši ekipi je uspelo," je dejal po uspešni akciji.

Ko so potapljači sredi jame priplavali iz vode, so videli pogrešane domačine, ki so s svetilkami sedeli na skali, popolnoma obdani z vodo. Videoposnetki prikazujejo reševalce v jami in zunaj nje, kako so po odkritju od veselja navijali, skakali in se objemali.