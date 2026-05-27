Več kot teden dni ujeti v jami: pet jih je preživelo, dva še iščejo

Bounkham Luanglath iz laoške prostovoljne organizacije za reševanje, ki pri reševalnih akcijah tesno sodeluje tudi z lokalnimi oblastmi, je za AP News povedal, da so rešili pet domačinov, ki so živi in varni, dva pa sta še vedno pogrešana in ju bodo iskali še naprej. "Še vedno se tresem. Naši ekipi je uspelo," je dejal po uspešni akciji.
Ko so potapljači sredi jame priplavali iz vode, so videli pogrešane domačine, ki so s svetilkami sedeli na skali, popolnoma obdani z vodo. Videoposnetki prikazujejo reševalce v jami in zunaj nje, kako so po odkritju od veselja navijali, skakali in se objemali.
Jama se nahaja na odročnem, razgibanem območju v okrožju Longcheng v provinci Xaisomboun, približno 120 kilometrov severno od prestolnice Vientiane. Reševalci so na družbenih omrežjih podrobno opisali zahteven gorski teren in močno deževje, ki je oviralo njihovo delo. Videoposnetki, ki so jih delili na spletu, so pokazali, da je za dosego vhoda v jamo potreben strm pohod, dolg približno 4 kilometre. Vhod pa je skalnat ter komaj dovolj širok, da se skoznje povzpne ena oseba naenkrat, navaja AP News.
Zakaj so vaščani šli v jamo, uradno še ni znano. Vendar pa je Bounkham povedal, da so jamo obiskovali lokalni prebivalci, ki so iskali zlato, čeprav so jih oblasti zaradi varnostnih pomislekov večkrat opozorile, naj vanjo ne vstopajo.
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