Več kot tisoč vrstam palm grozi izumrtje

"Narediti moramo vse, kar je v naši moči, da zaščitimo biotsko raznovrstnost, ki zajema več kot tisoč vrst palm, za katere zdaj vemo, da so lahko ogrožene," je dejala vodja študije Sidonie Bellot iz kraljevih botaničnih vrtov Kew v Londonu. Dodala je, da je treba ukrepati za ohranitev rastlin na terenu in zbrati več podatkov o njih, česar pa ni mogoče storiti brez ljudi, ki živijo na območjih, kjer rastejo palme, in jih dnevno uporabljajo. Palme namreč uporabljajo za številne namene, vključno z osnovnimi pridelki, kot so kokos, palmovo olje ali datlji, ali za izdelavo pohištva, gume, olja in vrvi. Znanstveniki so zaskrbljeni zaradi tveganja izumrtja manj znanih divjih sorodnikov priljubljenih okrasnih ali komercialno gojenih palm. Pravijo, da so divje rastline neprecenljive za lokalno prebivalstvo, vendar bi lahko izginile, še preden bi bil znan njihov polni potencial.

Palme so najbolj znana rastlinska skupina v tropih in tudi ena najbolj uporabnih, je dodal Rodrigo Cámara-Leret z Univerze v Zürichu, ki je sodeloval pri študiji. Slednja daje veliko boljšo predstavo o tem, koliko in katere vrste palm so ogrožene, je dejal. Palme so namreč med gospodarsko najpomembnejšimi družinami rastlin, saj stotine divjih vrst podpirajo milijone ljudi po vsem svetu. Zagotavljajo gradbeni material za domove in orodje ter hrano in zdravila za stotine skupnosti v tropih.

Podatki raziskave kažejo, da več kot tisoč vrstam – nekaj več kot 50 odstotkov palm – grozi izumrtje. "S temi napovedmi lahko pomagamo določiti prednostne dejavnosti ohranjanja in ciljati na vrste z nadaljnjim delom ohranjanja v državah, kjer so najbolj ogrožene," je dejal Steven Bachman, vodja raziskave v skupini za oceno in analizo ohranjanja Kew. Skupina je določila Madagaskar, Novo Gvinejo, Filipine, Havaje, Borneo, Jamajko, Vietnam, Vanuatu, Novo Kaledonijo in Sulavezi kot prednostne regije za ohranjanje palm.

Glede na raziskavo, objavljeno v Nature Ecology and Evolution, je lahko vsaj 185 vrst palm, ki se uporabljajo, v 92 regijah ogroženih, kar dodatno poudarja potrebo po zaščiti teh rastlin.