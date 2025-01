Več kot tretjina nemških vlakov lani z najmanj šestminutno zamudo

Iz Deutsche Bahn so sporočili, da gre 80 odstotkov vseh lanskih zamud pripisati zastareli in preobremenjeni železniški infrastrukturi.

Kot so zapisali pri nemški tiskovni agenciji dpa, so kronične zamude na železniškem omrežju v sramoto državi, ki se je nekoč ponašala s točnostjo in zanesljivim visokokakovostnim inženiringom.

V železniškem operaterju sicer že dlje časa vlado pozivajo k obsežnim vlaganjem v omrežje. Kot opozarjajo, pomanjkljivo vzdrževanje in manko naložb v zadnjih desetletjih omejuje njihovo zmogljivost.

Dpa je pridobila meritve točnosti podjetja, ki kažejo, da je bilo lansko leto z vidika točnosti vlakov najslabše od leta 2003, ko so se začele meritve. Najboljše leto je bilo 2004, ko je bila točnost vlakov 84,3-odstotna.

Regionalni vlaki so se sicer lani odrezali nekoliko bolje. V 90,3 odstotka povezav so bili točni oz. je bila njihova zamuda manj kot šestminutna. Leta 2023 so bili točni v 91 odstotkih voženj.