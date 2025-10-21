Svetli način
Tujina

Več madžarske nafte v Srbijo, težava dobava surove nafte

Budimpešta/Beograd, 21. 10. 2025 11.06 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D. S.
Madžarska naftna družba Mol bo povečala izvoz naftnih derivatov v Srbijo, je po srečanju z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom v Budimpešti po poročanju srbskih medijev sporočil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Težava po njegovih besedah zaradi ameriških sankcij ostaja dobava surove nafte.

ZDA so tik pred odhodom nekdanjega predsednika Joeja Bidna s položaja v začetku januarja uvedle obsežne sankcije proti ruskemu energetskemu sektorju. Te so posledično minuli teden začele veljati tudi za Naftno industrijo Srbije (NIS) in med drugim prepovedujejo prevoz surove nafte prek hrvaškega Jadranskega naftovoda do rafinerije v Pančevu, ki pokriva 95 odstotkov potreb srbskega trga.

"Mol nam pomaga, izvažal bo več naftnih derivatov, ne pa surove nafte, ker se ne ve, do kdaj bo rafinerija sploh delovala," je po poročanju srbske javne radiotelevizije RTS v ponedeljek zvečer dejal Aleksandar Vučić v odgovoru na vprašanje novinarjev, v kolikšni meri lahko Mol nadomesti izpad dobave nafte prek Janafa.

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić FOTO: Profimedia

Madžarom se po besedah Vučića dogovor izplača, Srbiji pa ustreza, a pri čemer je opozoril, da srbska rafinerija mora delovati tudi v prihodnosti.

Vučić je v Budimpešti še dejal, da Srbijo čakajo težki udarci glede nafte in plina, saj da Evropa dviguje zaveso proti Rusiji in za to zaveso ne želi imeti nikogar, ki bi bil lahko nevtralen.

Ministri za energetiko držav članic Evropske unije so v Luksemburgu v ponedeljek podprli tudi predlog za popolno prepoved uvoza ruskega plina v EU do 1. januarja 2028. Po načrtu, ki bo zdaj predmet pogajanj z Evropskim parlamentom, bi bil uvoz ruskega plina prepovedan od 1. januarja 2026, pri čemer bi za obstoječe pogodbe veljala prehodna obdobja.

Madžarska družba Mol bo povečala izvoz naftnih derivatov v Srbijo
Madžarska družba Mol bo povečala izvoz naftnih derivatov v Srbijo FOTO: Profimedia

Srbski finančni minister Siniša Mali, ki je spremljal Vučića med obiskom v Budimpešti, je to odločitev ocenil kot katastrofalno za Srbijo.

"Mi plin prejemamo prek Bolgarije in Madžarske, torej prek dveh članic EU. Če oni ne morejo dobiti ruskega plina, kako ga bomo potem dobili mi? To je trenutno ogromen problem," je dejal.

Pri tem je dodal, da bi bil plin, tudi če bi v letu ali dveh našli rešitev, najmanj 30 do 35 odstotkov dražji kot zdaj. "To je velik udarec tako za gospodarstvo kot za gospodinjstva," je ocenil.

madžarska srbija plin vučić mol orban
