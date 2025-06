Več mesecev pred strelskim napadom s pištolo vadil na strelišču

Obiskovalec strelskega kluba, s katerim so govorili avstrijski mediji, je zdaj prepričan, da bi morali na splošno otežiti dostop do orožja, morda tudi z večstopenjskim programom usposabljanja.

Motiv za torkovo grozodejstvo sicer zaenkrat uradno še ni potrjen, čeprav naj bi 21-letnik pred strelskim napadom v poslovilnem pismu zapisal, da je bil tarča ustrahovanja. In četudi bi razumevanje, kako in zakaj je prišlo do tako tragičnega dogodka morda olajšalo bolečino, pa avstrijska psihologinja Barbara Juen pojasnjuje, da je to čas, ko bi se morali kot družba osredotočiti na žrtve in skupnost, ne pa na iskanje "krivca".