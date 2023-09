Več metrov nad tlemi ujeti z glavo navzdol: jokali in klicali na pomoč

Dve osebi so zaradi bolečin v prsih odpeljali v bolnišnico, vendar so ju kmalu zatem že odpustili.

Tiskovni predstavnik kanadskega zabaviščnega parka Wonderland ni razkril vzroka za nenadno ustavitev vožnje, je pa dejal, da se je vzdrževalna ekipa hitro odzvala na tehnično težavo. Skupina obiskovalcev, ki je med ustavitvijo ostala ujeta na sedežih enega od kladiv, je tako z glavo navzdol bingljala okoli 30 minut, preden so jo ekipe uspele rešiti in spustiti na varna tla.

Potek reševanja pa so spremljale tudi množice obiskovalcev tematskega parka, ki so s spletom delile številne videoposnetke ujetih oseb, ki so nekaj več kot 20 metrov nad tlemi celo jokali in prosili, naj jih rešijo.

Osebje parka je z ujetimi potniki komuniciralo prek megafona. "Ste vsi v redu tam zgoraj?" je v nekem trenutku vprašal eden od članov osebja. Odgovor na vprašanje je bil glasen "ne", ki se je razlegel iz številnih grl. Po poročanju CBC News je vsaj ena ujeta oseba, preden so jo uspeli rešiti, bruhala.