Več milijonov žensk brez pravice, da bi odločale o lastnem telesu

Poročilo Združenih narodov opozarja, da več milijonov žensk po vsem svetu še vedno nima pravice, da bi odločale o lastnih telesih. Glede na podatke iz 57 držav, večinoma iz Podsaharske Afrike, ima le okoli polovica najstnic in žensk možnost, da sprejema odločitve o svoji telesni avtonomiji in integriteti.

Več milijonov žensk po vsem svetu še vedno nima pravice, da bi odločale o lastnih telesih, v danes objavljenem poročilu opozarjajo Združeni narodi. Med drugim nekatere države ženskam odrekajo možnost odločitve o tem, s kom imajo lahko spolne odnose, glede uporabe kontracepcije in pohabljanja spolnih organov. Pomanjkanje telesne avtonomije bi se lahko poslabšalo tudi zaradi pandemije koronavirusa, zaradi česar je rekordno število žensk in deklet izpostavljeno škodljivim praksam, kot so zgodnje poroke, in nasilju na podlagi svojega spola, so opozorili v poročilu. Vodja Sklada ZN za prebivalstvo Natalia Kanemje ugotovitve označila za grozljive, saj to pomeni, da si na milijone ženske in deklic ne lasti svojih teles in da nad njihovimi življenji vladajo drugi. Opozorila je še, da je pandemija covida-19 razmere še poslabšala. Kanem je ob tem pozvala mednarodno skupnost, naj se odločneje zaveže k enakopravnosti spolov. Kljub ustavnim varovalom glede enakopravnosti spolov v številnih državah ženske v povprečju uživajo le 75 odstotkov pravnih pravic v primerjavi z moškimi.

icon-expand Pomanjkanje telesne avtonomije bi se lahko poslabšalo med pandemijo koronavirusa. FOTO: AP

Poročilo med svojimi ugotovitvami dokumentira tudi več načinov kršenja telesne avtonomije ne samo žensk in deklet, temveč tudi moških in dečkov, pri čemer dejavniki, kot je invalidnost, še poslabšujejo položaj. Dekleta in dečki s posebnimi potrebami so na primer skoraj trikrat bolj izpostavljeni spolnemu nasilju, pri čemer so v največji nevarnosti prav dekleta. Opozarjajo tudi, da kazenska pravna okolja v kombinaciji s stigmo, diskriminacijo in visoko stopnjo nasilja postavljajo homoseksualce in druge moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, v veliko tveganje za okužbo s HIV, saj jih zaradi strahu pred pregonom ali drugimi negativnimi vplivi vodijo v molk. Posledično tudi niso deležni ustrezne zdravstvene izobrazbe in neradi poiščejo zdravstvene storitve, testiranje in zdravljenje.

Medtem pa ima okoli 20 držav oz. področij še vedno v veljavi zakone, ki moškim omogočajo, da se izognejo ​​kazenskemu pregonu, če se z žensko ali deklico, ki so jo spolno zlorabili, poročijo. 43 držav pa sploh nima zakonodaje, ki bi ta vprašanja obravnavala. "Reševanje grozljive situacije zahteva veliko več kot nepovezano vrsto projektov ali storitev," pravi vodja sklada, pri čemer poudarja, da je dejanski, trajni napredek v veliki meri odvisen od izkoreninjenja neenakosti med spoloma in vseh oblik diskriminacije ter preobrazbe socialnih in gospodarskih struktur, ki jih vzdržujejo."Moški morajo postati zavezniki. Mnogo več se jih mora zavezati, da se bo oddaljilo od vzorcev privilegiranosti in prevlade, ki močno spodkopavajo telesno avtonomijo, ter se usmeriti k načinom življenja, ki bodo bolj pošteni in harmonični ter bodo koristili vsem nam," je še dejal.