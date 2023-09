Več mrtvih na jugu Brazilije po hudih poplavah: 'Mesta Mucum ni več'

Tropski ciklon je opustošil južno Brazilijo, poplave v več mestih so terjale najmanj 21 smrtnih žrtev, več tisoč ljudi pa je razseljenih, poroča AP. Vlada zvezne države Rio Grande do Sul je sporočila, da je najmanj 1650 ljudi ostalo brez strehe nad glavo, njihovi domovi pa so popolnoma uničeni. Nekateri lokalni mediji sicer navajajo, da je razseljenih okoli 3700 ljudi.

"Rad bi izrazil solidarnost s prebivalci Ria Grande do Sul, ki se soočajo z močnim deževjem," je na družbenih omrežjih objavil brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva . Ob tem je sporočil, da se na ogrožena območja odpravlja vodja civilne obrambe in da bodo naredili vse, da prebivalcem pomagajo prebroditi te težke trenutke.

Neurja so se začela že v ponedeljek in so v manj kot 24 urah na državo zgrnila točo in več kot 300 milimetrov dežja ter sprožila obsežne zemeljske plazove. Zaradi neurejene gradnje stanovanj in hiš na pobočjih so te naravne nesreče še bolj smrtonosne za prebivalce. Ocenjuje se namreč, da 9,5 milijona od 214 milijonov prebivalcev Brazilije živi na območjih, kjer obstaja velika nevarnost poplav in zemeljskih plazov.

Gre za zadnjega v nizu ekstremnih vremenskih pojavov, ki so prizadeli Brazilijo. Junija je namreč ciklon na jugu terjal 13 žrtev in na tisoče ljudi razselil s svojih domov. Februarja so zemeljski plazovi in poplave, ki so jih povzročile močne padavine, v zvezni državi Sao Paulo vzeli najmanj 65 življenj.