Izrael napadel Gazo med razdeljevanjem pomoči, več mrtvih

Po podatkih ministrstva za zdravje enklave je bilo v izraelskih napadih po Gazi v zadnjih 24 urah ubitih najmanj 32 Palestincev in 136 ranjenih, poroča Al Jazeera.

Izpod ruševin na vojno razdejani območji so našli tudi pet trupel ljudi, ubitih v prejšnjih izraelskih napadih, je zapisano v izjavi ministrstva.

Novoustanovljena humanitarna organizacija GHF je jutranje napade na območje, kjer je razdeljevala pomoč, zanikala. "Naša pomoč je bila tudi danes razdeljena brez incidentov," so pri organizaciji zapisali v izjavi in dodali, da se "zavedajo govoric, ki jih aktivno širi Hamas o smrtnih žrtvah in poškodovanih." Kot so še navedli, je bilo od začetka akcije pred šestimi dnevi skupno razdeljenih več kot 4,7 milijona obrokov.