Več mrtvih v novem ruskem napadu na Kijev

Po besedah vodje kijevske vojaške uprave Timurja Tkačenka je med mrtvimi tudi 14-letnik, župan Kijeva Vitalij Kličko pa je sporočil, da se je v okrožju Darnitski zrušila petnadstropna stavba.

Tarči ruskih izstrelkov sta bili tudi mesti Sumi in Zaporožje v istoimenskih regijah na severovzhodu in jugovzhodu države. V napadih naj bi ruske sile sicer uporabile drone, hipersonične rakete in najmanj eno manevrirno raketo.

Ruska stran je medtem poročala o ukrajinskih dronih nad regijami Rostov, Belgorod in Smolensk ter nad leta 2014 priključenim polotokom Krim. Opozorilo pred zračnim napadom je kratek čas veljalo tudi v regiji Lipeck, mednarodno letališče v Volgogradu pa je preventivno omejilo obratovanje.