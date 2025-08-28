Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Več mrtvih v novem ruskem napadu na Kijev

Kijev/Moskva, 28. 08. 2025 07.19 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
0

V novem obsežnem ruskem napadu na Kijev so bili ubiti najmanj trije ljudje, 12 je ranjenih, so sporočile oblasti v ukrajinski prestolnici. Znatno škodo je med drugim utrpelo več stanovanjskih objektov. Tarči agresije sta bili tudi mesti Sumi in Zaporožje.

Po besedah vodje kijevske vojaške uprave Timurja Tkačenka je med mrtvimi tudi 14-letnik, župan Kijeva Vitalij Kličko pa je sporočil, da se je v okrožju Darnitski zrušila petnadstropna stavba.

Tarči ruskih izstrelkov sta bili tudi mesti Sumi in Zaporožje v istoimenskih regijah na severovzhodu in jugovzhodu države. V napadih naj bi ruske sile sicer uporabile drone, hipersonične rakete in najmanj eno manevrirno raketo.

Ruska stran je medtem poročala o ukrajinskih dronih nad regijami Rostov, Belgorod in Smolensk ter nad leta 2014 priključenim polotokom Krim. Opozorilo pred zračnim napadom je kratek čas veljalo tudi v regiji Lipeck, mednarodno letališče v Volgogradu pa je preventivno omejilo obratovanje.

kijev ruski napad vojna v ukrajini ukrajina rusija
Naslednji članek

Poletno smučanje na največjem notranjem smučišču na svetu

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163