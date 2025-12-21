Naslovnica
Več mrtvih v novem streljanju v lokalu v Južni Afriki

Johannesburg, 21. 12. 2025 10.57

Avtor:
Ne.M.
Streljanje v Južni Afriki

Skupina oboroženih napadalcev je streljala v baru na obrobju Johannesburga in pri tem po navedbah policije ubila devet ljudi, še deset je ranjenih. To je drugi takšen strelski napad v Južni Afriki ta mesec.

Napad se je zgodil v baru v obubožani naselbini Bekkersdal na območju rudnikov zlata, okoli 40 kilometrov jugozahodno od Johannesburga, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Napadalci so bili oboroženi s pištolami, eden pa je imel puško AK-47.

"Vstopili so v gostišče in naključno streljali na goste, brez kakršne koli provokacije," je na kraju povedal predstavnik policije Fred Kekana. Po njegovih besedah so napadalci ubili tri osebe znotraj bara, ostale pa med begom s prizorišča.

"Slišati je, da so po ustrelitvi preiskali trupla in jim odvzeli vrednejše stvari, tudi mobilne telefone. Gre za čisti kriminal," je dejal. Policija je sprožila iskalno akcijo za napadalci in ob tem pozvala javnost k pomoči pri njihovi izsleditvi.

V podobnem napadu 6. decembra v gostišču pri Pretorii je bilo ubitih več kot deset ljudi, tudi otroci.

Južna Afrika preplavljena s strelnim orožjem

Južna Afrika, ki je najbolj industrializirana država na celini, se spopada z visoko stopnjo kriminala, ki ga večinoma poganjajo organizirane kriminalne skupine in tolpe. Država je preplavljena z zakonitim in nezakonitim strelnim orožjem, streljanja so pogosta.

Prejšnji teden je bil sredi dneva v središču Johannesburga ustreljen priljubljeni nekdanji radijski voditelj DJ Warras. V napadu 5. decembra pa je bil vpričo članov družine ubit moški, ki je nekaj tednov prej pričal na sodišču v preiskavi zoper lokalnega policijskega načelnika.

Južna Afrika ima eno najvišjih stopenj umorov na svetu. Med aprilom in septembrom je bilo vsak dan ubitih povprečno 63 ljudi, kažejo policijski podatki.

južna afrika kriminal streljanje mrtvi

Delavec_Slo
21. 12. 2025 11.32
Lej ga, a tam še kdo živi?
IKOSS
21. 12. 2025 11.25
Ponovno dokaz, da ni problem v posesti za boj posebej primernih sredstev, temveč v neustreznih temeljnih osebnih vrednotah ljudi!
bb5a
21. 12. 2025 11.16
Pa to je navaden dan v Južni afriki...
vlahov
21. 12. 2025 11.10
J. Afrika , Švedska , Venezuela .... Države z najsmrtonosnejšimi oblikami kriminala.
