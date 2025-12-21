Več mrtvih v novem streljanju v lokalu v Južni Afriki

Napad se je zgodil v baru v obubožani naselbini Bekkersdal na območju rudnikov zlata, okoli 40 kilometrov jugozahodno od Johannesburga, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Napadalci so bili oboroženi s pištolami, eden pa je imel puško AK-47.

"Vstopili so v gostišče in naključno streljali na goste, brez kakršne koli provokacije," je na kraju povedal predstavnik policije Fred Kekana. Po njegovih besedah so napadalci ubili tri osebe znotraj bara, ostale pa med begom s prizorišča.

"Slišati je, da so po ustrelitvi preiskali trupla in jim odvzeli vrednejše stvari, tudi mobilne telefone. Gre za čisti kriminal," je dejal. Policija je sprožila iskalno akcijo za napadalci in ob tem pozvala javnost k pomoči pri njihovi izsleditvi.

V podobnem napadu 6. decembra v gostišču pri Pretorii je bilo ubitih več kot deset ljudi, tudi otroci.