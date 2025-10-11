Svetli način
Tujina

Več mrtvih v požaru v stanovanjski stavbi pri Milanu

Milano , 11. 10. 2025 09.53 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K. , STA
V požaru v štirinadstropni stanovanjski stavbi v Cornaredu blizu Milana so minulo noč umrle tri osebe. Po navedbah karabinjerjev so bile žrtve zakonski par, star 88 in 82 let, ter njun 55-letni sin. Iz stavbe so evakuirali skupno 50 ljudi.

Devetnajst ljudi je prejelo zdravniško pomoč, osem od njih so odpeljali v bolnišnico, predvsem zaradi vdihovanja dima. Po navedbah reševalnih služb ni bilo hujših poškodb.

En gasilec je bil lažje poškodovan, vendar je bil že odpuščen iz bolnišnice.

Vzrok požara še ni znan. Pristojne službe ga še preiskujejo.

