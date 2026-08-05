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Več mrtvih v streljanju v Severni Karolini

Charlotte, 05. 08. 2026 21.33 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Plastična pištola (fotografija je simbolična)

V hiši v ameriški zvezni državi Severna Karolina je v množičnem streljanju umrlo več ljudi. Eno osebo so prepeljali v bolnišnico, saj je bila poškodovana, preiskava pa še poteka.

Šerifovi namestniki v okrožju Caswell so bili v sredo nekaj pred 8. uro zjutraj po lokalnem času poklicani na dom na cesti Brooks Road v kraju Prospect Hill, kjer so, kot poroča ameriški NBC News, odkrili več smrtnih žrtev.

Po navedbah policistov je bilo v napadu ubitih več ljudi, ena oseba pa je bila ranjena in odpeljana v bolnišnico. Njeno zdravstveno stanje za zdaj ni znano.

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Pri preiskavi sodeluje tudi Preiskovalni urad zvezne države Severna Karolina (SBI), katerega kriminalisti na kraju zbirajo dokaze in jemljejo izjave prič. Oblasti identitete žrtev in osumljenca za zdaj še niso razkrile, saj najprej obveščajo njihove svojce.

Preiskovalci poudarjajo, da nevarnosti za širšo javnost ni, saj je bil incident omejen na hišo, kjer se je zgodilo streljanje.

Severna Karolina streljanje ZDA policijska preiskava

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Rock8
05. 08. 2026 21.39
A bejž no
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