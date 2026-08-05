Več mrtvih v streljanju v Severni Karolini

Šerifovi namestniki v okrožju Caswell so bili v sredo nekaj pred 8. uro zjutraj po lokalnem času poklicani na dom na cesti Brooks Road v kraju Prospect Hill, kjer so, kot poroča ameriški NBC News, odkrili več smrtnih žrtev.

Po navedbah policistov je bilo v napadu ubitih več ljudi, ena oseba pa je bila ranjena in odpeljana v bolnišnico. Njeno zdravstveno stanje za zdaj ni znano.