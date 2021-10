Več mrtvih v terorističnem napadu v sirski prestolnici Damask

Sirska televizija je prikazala posnetke v celoti zgorelega avtobusa in vojake pri gašenju požara. Lokalni prebivalci so dodali, da so sirske varnostne sile uvedle stroge ukrepe na območju eksplozije in začele preverjati osebne izkaznice mimoidočih. Odgovornosti za današnji napad, ki velja za enega od najhujših v prestolnici v zadnjih letih, ni prevzel še nihče. Gre za najsmrtonosnejši bombni napad od marca 2017, ko je v samomorilskem napadu na sodišču umrlo 31 ljudi. Odgovornost za napad je takrat prevzela džihadistična skupina Islamska država.

"Spal sem, ko sem zaslišal močno eksplozijo. Zbudil sem se in videl goreč avtobus, ki se je po trku ustavil na pločniku," je dejal Abu Ahmed. "Kasneje sem slišal zvok druge eksplozije, vendar ta ni bila tako močna kot prva."

Oglasil se je notranji minister Mohammed al-Rahman, ki je za državno televizijo dejal, da bodo oblasti "preganjale teroriste, ki so storili ta grozljiv zločin".

Območje province Idlib, ki so ga po napadu obstreljevale vladne sile, nadzirajo skupine, ki so v preteklosti že prevzele odgovornost za podobne teroristične napade v državi. Med žrtvami so tudi štirje otroci in učitelj. Združeni narodi so dejali, da je tokratno nasilje "še en opomnik, da se vojna v Siriji še ni končala". "Civilisti, med njimi tudi veliko otrok, nosijo breme desetletja dolgega brutalnega spopada."

V še enem incidentu, ki se je v Siriji zgodil danes, je bilo v eksploziji v skladišču orožja v osrednji sirski provinci Hama ubitih šest pripadnikov provladnih enot, so sporočili s Sirskega observatorija za človekove pravice. V eksploziji je bilo ranjenih še sedem pripadnikov sirskih obrambnih sil. Vzrok za eksplozijo še ni znan.