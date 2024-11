Več napadov na tuje dostavljavce, ena oseba poškodovana

Po informacijah hrvaške policije je bila v napadu na več tujih delavcev zvečer ena oseba ranjena in sicer naj bi bila poškodovana z ostrim predmetom, poroča Net.hr. Prvi napad na 41-letnega dostavljavca se je zgodil na Ostravski ulici v Splitu. Skupina zamaskiranih moških, ki so bili oblečeni v črna oblačila, je napadla dostavljavca medtem ko je opravljal svoje delo. Ostale osebe, ki so bile v dogodek vpletene pa so iz kraja zbežale, a jih je Policija že izsledila in jim odvzela prostost.

Šlo naj bi za napade na tuje delavce s strani petih ljudi, ki naj bi se spravili na dostavljavce hrane. Poškodovan pa naj bi bil eden od napadalcev, saj mu je napadeni, ki se je branil povzročil nekaj ureznin.

