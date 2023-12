Več oborožencev vdrlo v rudnik zlata, zajelo talce in sprožilo eksplozije

V rudnik zlata v provinci Pataz na severozahodu Peruja je vdrlo več oborožencev, ki so napadli varnostnike, nato pa zajeli talce in sprožili eksplozije. V napadu je bilo ubitih devet ljudi. Policija je v rudniku že vzpostavila red in aretirala sedem ljudi, je sporočilo perujsko notranje ministrstvo.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je med ubitimi sedem varnostnikov, ki so poskušali odvrniti napad, in dva rudarja, ki sta umrla, ko so napadalci v rudniški jašek vrgli eksploziv. Ministrstvo je sporočilo, da je bilo v napadu ranjenih 15 ljudi, vendar so lokalni mediji pozneje poročali o 23 ranjenih. Oblasti še preiskujejo motiv za napad. Po poročanju medijev naj bi bili napadalci vpleteni v nezakonito rudarjenje. Prefektinja regije La Libertad Carolina Velasco je za časnik La Republica povedala, da so bili napadalci najverjetneje najeti morilci, ki so se odzvali na poskuse perujskih oblasti za omejevanje nezakonitega pridobivanja zlata, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Rudarstvo je eno od gonil perujskega gospodarstva, saj predstavlja več kot osem odstotkov bruto družbenega proizvoda (BDP).