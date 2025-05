Izraelska vojska je v zadnjih dneh okrepila operacije v Gazi. V soboto je izvedla napade na več kot 100 ciljev na tem območju, danes pa so palestinski reševalci zabeležili najmanj 20 smrtnih žrtev in več ranjenih.

Po poročanju ameriške tiskovne agencije AP je več Palestincev obtožilo izraelsko vojsko, da jih uporablja kot živi ščit. Prakso sta potrdila tudi dva izraelska častnika in vojak, ki so povedali, da so na tak način želeli pohitriti operacijo, prihraniti strelivo in preprečiti poškodbe bojnih psov.

Palestince naj bi pošiljali v stavbe in predore, kjer naj bi preverjali prisotnost palestinskih borcev ali eksploziva. 36-letni Palestinec je za AP povedal, da ga je izraelska stran za ta namen dva tedna in pol zadrževala na severu Gaze. Ukazi za izvajanje teh praks, ki so po mednarodnem pravu prepovedane, so prihajali od zgoraj, izvajati pa naj bi jih začeli kmalu po napadu Hamasa na Izrael oktobra 2023.

Izraelska vojska je v odzivu obtožbe zanikala. Zatrdila je, da vojakom strogo prepoveduje takšno ravnanje s civilisti in da se takšne prakse poslužuje Hamas, še poroča AP.