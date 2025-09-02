Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Napadalec zabodel najemnika hotelske sobe, nato pa še lastnika in sina

Marseilla, 02. 09. 2025 19.55 | Posodobljeno pred 17 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
6

V napadu z nožem v središču Marseilla na jugu Francije je bilo danes ranjenih pet ljudi, eden od njih je v kritičnem stanju, je sporočil javni tožilec. Policija je osumljenca za napad ubila.

Napadalec je v hotelu, od koder so ga pred tem izselili, ker ni plačal sobe, najprej zabodel novega najemnika sobe, ki je v kritičnem stanju, nato pa še lastnika hotela in njegovega sina, je povedal tožilec Nicolas Bessone.

Nato je nadaljeval svoj pohod na živahni nakupovalni ulici v središču Marseilla, kjer je najprej v bližnji restavraciji s hitro prehrano poskušal z nožem napasti še več ljudi, a so ga gosti pregnali. V nadaljevanju je nato s palico poškodoval mimoidoča na ulici. Ob palici je po poročanju AFP nosil še dva noža.

Nož (slika je simbolična).
Nož (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Potem ko ni upošteval ukaza policije, naj odloži noža in palico, so ga policisti ustrelili, je še povedal tožilec. Videoposnetek, ki ga je objavil časopis Le Parisien, prikazuje policiste, ki streljajo na napadalca, ko se je ta namenil proti njim.

Po poročanju časnika preiskovalci domnevajo, da verjetno ne gre za teroristični motiv. Po navedbah vira blizu preiskave je osumljenec trpel za psihičnimi motnjami.

Napad se je zgodil le streljaj od starega pristanišča in pomembnega središča preprodaje drog v Marseillu, kjer danes pričakujejo notranjega ministra Bruna Retailleaua.

Marseille ranjeni policija napad nož
Naslednji članek

Morilec nekdanjega predsednika ukrajinskega parlamenta: Šlo je za osebno maščevanje

SORODNI ČLANKI

Po napadu na policiste 49-letnico odpeljali z reševalnim vozilom

Z avtom zapeljal v skupino ljudi in enega ubil

Strelec iz Minneapolisa pred napadom objavil videoposnetek

Najstnik obsojen zaradi sodelovanja pri načrtovanju napada na oboževalce Swiftove

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ici
02. 09. 2025 20.21
Zabodeš pet, nič hudega slutečih ljudi, napadeš naključne mimoidoče, nato napadeš oboroženo policijo, ki se te lahko ubrani le s strelnim orožjem in TO NI TERORIZEM? Kaj pa je to? Jutranji jogging? Seveda imena in opisa napadalca ni. Kot zmeraj, kadar gre za "miroljubnike"....
ODGOVORI
0 0
jaz77
02. 09. 2025 20.13
+1
a je bil ilegalno priseljen?
ODGOVORI
1 0
IKOSS
02. 09. 2025 20.13
+3
Policija je za nevtralizacijo napadalca potrebovala ognjeno strelno sredstvo v vlogi orožja. Ob tem je treba upoštevati, da imajo poprečni državljani že v osnovi slabše sposobnosti za izvajanje boja, navzlic temu pa jim država sistemsko onemogoča, da bi si kar učinkoviteje zagotavljali varnost sami! Presenetljivo se nekateri s tem strinjajo, saj so med drugim prepričani, da jim bo varnost vedno zagotavljali država. Tokratne žrtve so izjemno jasen, a tragičen dokaz, da temu žal ni tako!
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198