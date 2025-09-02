Napadalec zabodel najemnika hotelske sobe, nato pa še lastnika in sina

Napadalec je v hotelu, od koder so ga pred tem izselili, ker ni plačal sobe, najprej zabodel novega najemnika sobe, ki je v kritičnem stanju, nato pa še lastnika hotela in njegovega sina, je povedal tožilec Nicolas Bessone.

Nato je nadaljeval svoj pohod na živahni nakupovalni ulici v središču Marseilla, kjer je najprej v bližnji restavraciji s hitro prehrano poskušal z nožem napasti še več ljudi, a so ga gosti pregnali. V nadaljevanju je nato s palico poškodoval mimoidoča na ulici. Ob palici je po poročanju AFP nosil še dva noža.