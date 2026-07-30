Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Več slonov poginilo v roku enega meseca

Nairobi, 30. 07. 2026 16.06 pred 3 urami 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Sloni v kenijskem Nacionalem parku Amboseli

15 slonov, ki je v zadnjem mesecu poginilo na jugu Kenije, naj bi poginilo zaradi zastrupitve s paradižnikom, okuženim s cianidom. Kdo je krivec za zastrupitev ni jasno, so pa v preteklosti večkrat bili za taka dejanja obtoženi kmetje.

Park Amboseli na jugu Kenije meji na območje, kjer sta razširjena kmetijstvo in živinoreja. Kmetje so v preteklosti večkrat zastrupljali slone, da bi preprečili njihovo prehranjevanje s pridelki. 

Tudi zdaj bi lahko šlo za isto dejanje, laboratorijski testi so namreč pokazali prisotnost cianida, ki je zelo strupena kemikalija, zlasti za slone, piše AP News. Kenijska služba za prostoživeče živali je opozorila, da bi lahko imela kontaminacija širše posledice, saj se na tem območju pase tudi živina.

"Poleg slonov in drugih prostoživečih živali, ki se morda prehranjujejo na teh poljih, imamo tudi lokalno živino. Imamo koze in govedo, ki se tam pasejo. Če se bo izkazalo, da je ta snov res prisotna v okolju, bomo sčasoma videli večje posledice," je dejal generalni direktor Kenijske službe za prostoživeče živali Erstus Kanga.

Oblasti za varstvo prostoživečih živali so še sporočile, da strupene snovi, ki so jih našli v poginulih slonih, trenutno ne predstavljajo neposredne nevarnosti za zdravje ljudi.

sloni cianid zastrupitev paradižnik kenija

S katerih evropskih letališč lahko poletite na največ destinacij?

Moškega požrl ogromen piton

24ur.com Ne zaradi hrane, nemška družina v Turčiji umrla zaradi insekticida
24ur.com Zastrupitev v kranjski gimnaziji
24ur.com V avstralskem živalskem vrtu skrivnostno poginilo več vrečarjev
24ur.com Zaradi redke, a hude bolezeni v Italiji dva mrtva, več hospitaliziranih
24ur.com Množičen pomor čebel na Hrvaškem: čebelarji krivijo kmete
24ur.com Amonijak v Pirotu še izteka, oba moška umrla zaradi zastrupitve
24ur.com Zaradi enega kmeta poginilo več kot 16,5 milijona čebel
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To slovensko ime pomeni srečo, bi ga izbrali za svojega otroka?
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je bila videti kot kopija slavne mame
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Pri 43 letih v kopalkah jemlje dih: znana Slovenka pokazala zavidljivo postavo
Pri 43 letih v kopalkah jemlje dih: znana Slovenka pokazala zavidljivo postavo
vizita
Portal
Vročina ne napada samo srca: ta organ je v teh dneh pod največjim pritiskom
Kateri večerji se morate izogniti za zdravo srce?
Kateri večerji se morate izogniti za zdravo srce?
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
cekin
Portal
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
V Ljubljani zadeli več kot 420.000 evrov: izžrebana že tretja Šestica v manj kot mesecu dni
V Ljubljani zadeli več kot 420.000 evrov: izžrebana že tretja Šestica v manj kot mesecu dni
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
moskisvet
Portal
Njeno srce osvojil 11 let mlajši zvezdnik NBA
Vsak dan tvegajo življenje: čez ta porušen most se še vedno vozijo
Vsak dan tvegajo življenje: čez ta porušen most se še vedno vozijo
Prihaja njen 60. rojstni dan, a igralka še vedno buri domišljijo
Prihaja njen 60. rojstni dan, a igralka še vedno buri domišljijo
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
dominvrt
Portal
Kako poskrbeti za sobne rastline med dopustom: preverjeni triki, da preživijo brez vas
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
okusno
Portal
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
voyo
Portal
Pobesneli Max: Cesta besa
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
IQ 160
IQ 160
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881