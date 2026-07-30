Več slonov poginilo v roku enega meseca

Park Amboseli na jugu Kenije meji na območje, kjer sta razširjena kmetijstvo in živinoreja. Kmetje so v preteklosti večkrat zastrupljali slone, da bi preprečili njihovo prehranjevanje s pridelki.

Tudi zdaj bi lahko šlo za isto dejanje, laboratorijski testi so namreč pokazali prisotnost cianida, ki je zelo strupena kemikalija, zlasti za slone, piše AP News. Kenijska služba za prostoživeče živali je opozorila, da bi lahko imela kontaminacija širše posledice, saj se na tem območju pase tudi živina.

"Poleg slonov in drugih prostoživečih živali, ki se morda prehranjujejo na teh poljih, imamo tudi lokalno živino. Imamo koze in govedo, ki se tam pasejo. Če se bo izkazalo, da je ta snov res prisotna v okolju, bomo sčasoma videli večje posledice," je dejal generalni direktor Kenijske službe za prostoživeče živali Erstus Kanga.

Oblasti za varstvo prostoživečih živali so še sporočile, da strupene snovi, ki so jih našli v poginulih slonih, trenutno ne predstavljajo neposredne nevarnosti za zdravje ljudi.