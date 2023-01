Pakistanski talibani zanikali vpletenost v napad na mošejo

Število smrtnih žrtev domnevnega samomorilskega bombnega napada v mošeji v pakistanskem mestu Pešavar se je povečalo na najmanj 87. Reševalna akcija se nadaljuje. Pakistanski talibani so medtem zanikali vpletenost v napad.

Po ponedeljkovem napadu na mošejo v Pakistanu se je število smrtnih žrtev še povečalo. Po zadnjih podatkih je ta številka narasla na 87, ker pa reševalci domnevajo, da bi bilo pod ruševinami lahko še nekaj ljudi, se neumorno trudijo, da bi jih izvlekli ven. V državi je razglašena višja stopnja pripravljenosti zaradi terorizma. Muhammad Ijaz Kan, policijski uradnik mesta Pešavar, je za CNN dejal, da je bil incident v mošeji "najverjetneje samomorilski napad". "Brutalno ubijanje muslimanov je v nasprotju z učenjem Korana," je pojasnil premier Šehbaz Šarif in dodal, da je "napad na mošejo dokaz, da napadalci nimajo ničesar skupnega z islamom".

"Teroristi želijo z napadi na tiste, ki opravljajo dolžnost obrambe Pakistana, ustvariti strah," je nadaljeval predsednik vlade. Mošeja sicer stoji na enem najbolj nadzorovanih območij v mestu, vse okoli nje pa so postavljene tako policijska postaja kot obveščevalni in protiteroristični uradi. Kako je napadalec neopazno prišel v mošejo, še ni jasno. "Tisti, ki se borijo proti Pakistanu, bodo izbrisani." Po napadu je obiskal ranjene in razglasil dan žalovanja.

"Obseg človeške tragedije je nepredstavljiv. To ni nič manj kot napad na Pakistan," je premier zapisal na Twitterju. Družinam žrtev je izrazil sožalje in dejal, da njihove bolečine "ni mogoče opisati z besedami". Več kot 20 policistov, ki so v napadu umrli, pa so že včeraj pokopali. Tiskovni predstavnik bolnišnice je potrdil, da je več kot 150 ljudi ranjenih.

Čeprav so uradniki sumili, da so za napad odgovorni pakistanski talibani, so ti vpletenost zanikali. Tiskovni predstavnik pakistanskih talibanov, znanih kot Tehreek-e-Taliban (TTP), Muhammad Khorasani je zanikal odgovornost. "V zvezi z incidentom v Pešavarju menimo, da je treba pojasniti, da TTP nima nobene povezave s tem. V skladu z našimi zakoni in ustavo je vsako dejanje v mošejah, medresah, na pogrebih in drugih svetih krajih kaznivo," je sporočil Khorasani.