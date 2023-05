Več sto nemških javnih uslužbencev mora zapustiti Rusijo

"To je enostranska, neupravičena in nerazumljiva odločitev Rusije," je poudarilo nemško zunanje ministrstvo in pojasnilo, da bo izgon javnih uslužbencev znatno omejil prisotnost Nemčije v Rusiji.

Rusko zunanje ministrstvo je aprila določilo zgornjo mejo števila nemških diplomatov in predstavnikov javnih organizacij, ki lahko ostanejo v Rusiji. Nemške oblasti so si odtlej prizadevale Moskvo prepričati, da odločitev spremeni, a so bile pri tem neuspešne.