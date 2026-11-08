Napadi brez prestanka: več sto tisoč ljudi brez elektrike in vode

Energetsko podjetje DTEK je danes sporočilo, da je "po nočnih napadih, v katerih so bili poškodovani pomembni energetski objekti" v osrednji regiji Dnipropetrovsk brez elektrike še vedno več kot 600.000 prebivalcev. Prizadevanja za obnovo dobave elektrike ovirajo stalni napadi, so dodali v sporočilu na družbenem omrežju Telegram. Lokalne oblasti v regiji Harkov na severovzhodu države pa so danes sporočile, da je bil v napadu ruskega drona minulo noč "močno poškodovan ključen objekt energetske infrastrukture" in da je zato v regiji brez elektrike skoraj 250.000 odjemalcev.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Posledice raketnih napadov v Kijevu AP

Posledice raketnih napadov v Kijevu AP

Posledice raketnih napadov v Kijevu AP





Tudi ruski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da so nočni napadi povzročili "obsežne izpade električne energije po vsej državi". "Samo v Žitomirski regiji je po ruskem napadu 140 stanovanjskih stavb ostalo brez ogrevanja", medtem ko se se temperature v državi že gibale okoli ledišča, je izpostavil. Sporočil je tudi, da je bila tarča ruskega drona danes znova vas v Zaporožju, kjer je bila v ponedeljek v enem najbolj smrtonosnih ruskih napadov med sedanjo vojno uničena šola, medtem ko so v njej delili humanitarno pomoč. Povedal je, da se je število smrtnih žrtev povečalo na 55, medtem ko reševalci že sedmi dan nadaljujejo iskanje okoli 50 pogrešanih.

Ruski napadi na energetsko infrastrukturo se nadaljujejo dan potem, ko je ukrajinsko ministrstvo za energetiko sporočilo, da je obsežen napad na energetske objekte prebivalce petih regij zavil temo in znatno oviral dobavo elektrike Kijevu. Medtem službe že izvajajo popravljalna dela na mostu skozi reko Dneper v ukrajinski prestolnici Kijev, ki so ga iz petka na soboto ponoči zadele ruske rakete. Most je trenutno še vedno zaprt za promet.

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