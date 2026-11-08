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Napadi brez prestanka: več sto tisoč ljudi brez elektrike in vode

Kijev, 08. 11. 2026 13.51 pred 35 minutami 2 min branja 11

Avtor:
STA M.V.
Posledice raketnih napadov v Kijevu

Potem ko so ruske sile minulo noč nadaljevale napade na energetsko infrastrukturo v Ukrajini, je v regijah Dnipropetrovsk in Harkov brez elektrike še vedno več sto tisoč gospodinjstev. Pogoji za življenje se slabšajo tudi v ukrajinski prestolnici, tam je skozi reko Dneper poškodovan tudi eden od pomembnejših mostov.

Energetsko podjetje DTEK je danes sporočilo, da je "po nočnih napadih, v katerih so bili poškodovani pomembni energetski objekti" v osrednji regiji Dnipropetrovsk brez elektrike še vedno več kot 600.000 prebivalcev. Prizadevanja za obnovo dobave elektrike ovirajo stalni napadi, so dodali v sporočilu na družbenem omrežju Telegram.

Lokalne oblasti v regiji Harkov na severovzhodu države pa so danes sporočile, da je bil v napadu ruskega drona minulo noč "močno poškodovan ključen objekt energetske infrastrukture" in da je zato v regiji brez elektrike skoraj 250.000 odjemalcev.

Tudi ruski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da so nočni napadi povzročili "obsežne izpade električne energije po vsej državi". "Samo v Žitomirski regiji je po ruskem napadu 140 stanovanjskih stavb ostalo brez ogrevanja", medtem ko se se temperature v državi že gibale okoli ledišča, je izpostavil.

Sporočil je tudi, da je bila tarča ruskega drona danes znova vas v Zaporožju, kjer je bila v ponedeljek v enem najbolj smrtonosnih ruskih napadov med sedanjo vojno uničena šola, medtem ko so v njej delili humanitarno pomoč. Povedal je, da se je število smrtnih žrtev povečalo na 55, medtem ko reševalci že sedmi dan nadaljujejo iskanje okoli 50 pogrešanih.

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Ruski napadi na energetsko infrastrukturo se nadaljujejo dan potem, ko je ukrajinsko ministrstvo za energetiko sporočilo, da je obsežen napad na energetske objekte prebivalce petih regij zavil temo in znatno oviral dobavo elektrike Kijevu.

Medtem službe že izvajajo popravljalna dela na mostu skozi reko Dneper v ukrajinski prestolnici Kijev, ki so ga iz petka na soboto ponoči zadele ruske rakete. Most je trenutno še vedno zaprt za promet.

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Zelenski Rusijo obtožuje, da je napade okrepila z namenom povečanja pritiska na Kijev pred tristranskimi pogovori, ki naj bi ob posredovanju ZDA potekali prihodnji teden v Abu Dabiju.

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KOMENTARJI11

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Nace Štremljasti
08. 11. 2026 14.51
so pa močne tele Ruske rakete,dober usekajo ane
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
08. 11. 2026 14.44
prestanka....prekinitve....
Odgovori
-1
0 1
Maribor?an 1
08. 11. 2026 14.42
Ko daš milijarde €€€ v vojno potem ima nekdo interes ali zaslužek. Če bi umirali politiki v vojnah jih ne bi bilo!!!!! Ker pa živijo v oblakih in na zlatih školjkah potem pa naj se nadaljuje. Kitajska industrija bo uničila evropsko industriji in potem smo na koncu. Žal je uspelo nekomu uničit to EU in naše lepo življenje na način trojanskega konja. Škoda da nismo malo bolj osveščeni in da bi nam tudi pokazali druge plati vojne med Ukrajino in Rusijo. Naj nam malo na dnevniku pokažejo vsaj en govor Putina ampak v zadnjih 14 letih nisem zasledil niti enega le zakaj?
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+1
3 2
medwd
08. 11. 2026 14.42
Novinarstvo v povsem novem sijaju. SKozi reko je most, Putin predsednik Ukranije,... Sporočilo je jasno, nekredibilne novice in informacije.
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+3
3 0
Lens
08. 11. 2026 14.37
"na mostu skozi reko Dneper", prvič slišim, da gre most skozi reko.
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+1
1 0
inside1
08. 11. 2026 14.34
a se bo že enkrat nehala ta finančna podpora EU in nas Ukrajini, ker dokler se jih bo polnilo z denarjem , te vojne ne bo konec..... Vse tol eje že čisti nesmisel. Kaj je Zelenko tam počel z manjšino ve le on, zdaj se pa čudi, tudi če tisto ozemlje ostane njemu, bo pač rusko...od njih tako nima nič.
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+2
3 1
glavni baja 3
08. 11. 2026 14.39
2 kravi se sprehajata in ena zamuka: muuuuuu! druga pa: ah, z jezika si mi vzela
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+1
1 0
emilzapata
08. 11. 2026 14.33
kdor seje veter, žanje vihar, kajne zeleni, rusi vem da imajo enak pregovor kot mi slovenci, za ukrajince pa nisem siguren
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+5
6 1
oberkreiner
08. 11. 2026 14.29
ruski predsednik Volodimir Zelenski? A ni več Putin?
Odgovori
+3
4 1
vlahov
08. 11. 2026 14.15
Rusija je nepremagljiva in zeleni je potrben zdravljenja odvisnosti .
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+2
7 5
glavni baja 3
08. 11. 2026 14.33
🍭
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-2
0 2
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