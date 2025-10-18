Več sto tisoč uslužbencev na prisilnem dopustu ali dela brez plače

Republikanski kongresnik Mike Rogers je v petek posvaril, da bodo morda morali odpustiti večino zaposlenih v Zvezni upravi za jedrsko varnost. Te je sicer Trumpova vlada "po napaki" že odpustila v času Elona Muska, ki je vodil urad za vladno učinkovitost, vendar jih je potem znova zaposlila.

Demokrati Rogersovo opozorilo zavračajo, saj so odpuščanja v času prekinitve financiranja prepovedana, predsednik Donald Trump pa je leta 2019 podpisal zakon, ki zahteva, da po obnovitvi financiranja vsi dobijo plače za nazaj.

Republikanski člani predstavniškega doma so na dopustu in se skrivajo tudi pred volivci, demokrati jih kličejo nazaj v Washington, senat pa je čez teden nadaljeval neuspešna glasovanja o predlogu predstavniškega doma za začasno podaljšanje financiranja vlade, poroča televizija MSNBC.

Za potrditev je v senatu potrebnih 60 glasov, demokratska manjšina pa je proti potrditvi brez zagotovila, da bodo podaljšane tudi proračunske subvencije za zdravstveno varstvo revnejših Američanov.

Demokrati pozivajo k pogajanjem, tako kot se je to vedno zgodilo v prejšnjih primerih prekinitve financiranja vlade, vendar pa se Trump noče pogajati, njegovemu zgledu pa sledijo tudi republikanski člani kongresa. Trump skuša obdobje izkoristiti za dodatna odpuščanja v zvezni vladi, vendar so mu sodišča to za zdaj onemogočila.