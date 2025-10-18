Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Več sto tisoč uslužbencev na prisilnem dopustu ali dela brez plače

Washington, 18. 10. 2025 10.15 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S.
Komentarji
20

Prekinitev financiranja ameriške vlade se nadaljuje, več sto tisoč zveznih uslužbencev pa ostaja na prisilnem dopustu ali dela brez plače. Republikanci in demokrati med drugim nadaljujejo z medsebojnimi obtožbami, kdo je kriv, in svarijo pred posledicami, poročajo ameriški mediji.

Republikanski kongresnik Mike Rogers je v petek posvaril, da bodo morda morali odpustiti večino zaposlenih v Zvezni upravi za jedrsko varnost. Te je sicer Trumpova vlada "po napaki" že odpustila v času Elona Muska, ki je vodil urad za vladno učinkovitost, vendar jih je potem znova zaposlila.

Demokrati Rogersovo opozorilo zavračajo, saj so odpuščanja v času prekinitve financiranja prepovedana, predsednik Donald Trump pa je leta 2019 podpisal zakon, ki zahteva, da po obnovitvi financiranja vsi dobijo plače za nazaj.

Republikanski člani predstavniškega doma so na dopustu in se skrivajo tudi pred volivci, demokrati jih kličejo nazaj v Washington, senat pa je čez teden nadaljeval neuspešna glasovanja o predlogu predstavniškega doma za začasno podaljšanje financiranja vlade, poroča televizija MSNBC.

Za potrditev je v senatu potrebnih 60 glasov, demokratska manjšina pa je proti potrditvi brez zagotovila, da bodo podaljšane tudi proračunske subvencije za zdravstveno varstvo revnejših Američanov.

Demokrati pozivajo k pogajanjem, tako kot se je to vedno zgodilo v prejšnjih primerih prekinitve financiranja vlade, vendar pa se Trump noče pogajati, njegovemu zgledu pa sledijo tudi republikanski člani kongresa. Trump skuša obdobje izkoristiti za dodatna odpuščanja v zvezni vladi, vendar so mu sodišča to za zdaj onemogočila.

Ameriški kongres
Ameriški kongres FOTO: Shutterstock

Financiranje vlade se je prekinilo 1. oktobra, ker kongres do začetka proračunskega leta ni sprejel proračuna. Republikanci v predstavniškem domu so potrdili začasno podaljšanje, senat je blokiran in tokratna prekinitev bo morda najdaljša v zgodovini.

Doslej najdaljša je bila v času prve Trumpove vlade, ko mu demokrati niso hoteli potrditi denarja za zid na meji z Mehiko, Trump pa potem 35 dni ni hotel podpisati predloga o začasnem podaljšanju financiranja.

Ankete kažejo, da rahla večina Američanov odgovornost za nastali položaj pripisuje Trumpu in republikancem, večina republikanskih volivcev pa v anketah podpira podaljšanje zdravstvenih subvencij.

Prva znamenja popuščanja je v četrtek pokazal vodja senatne večine republikanec John Thune, ki je na televiziji MSNBC zatrdil, da je demokratom zagotovil, da jim bo razpisal glasovanje o podaljšanju subvencij, če bodo glasovali za podaljšanje financiranja vlade. Prvo senatno glasovanje je lahko šele v torek.

financiranje zda uslužbenci plače
Naslednji članek

Otrok v nosu več mesecev imel tujek, našli so ga po vnetju ušes

Naslednji članek

Test za več kot 50 vrst raka, ki bi lahko pospešil diagnozo

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Omizje
18. 10. 2025 11.41
da se kočajo vojne amerika potone
ODGOVORI
0 0
Omizje
18. 10. 2025 11.41
končajo
ODGOVORI
0 0
Port__CN
18. 10. 2025 11.39
haha BO kar sam za vse tako kot njegov Vsh. prijatelj , zapeljat to nesnago na otok Sv. Helena . ključ pa vreči v morje .
ODGOVORI
0 0
jedupančpil
18. 10. 2025 11.38
fertig je
ODGOVORI
0 0
Boris6116
18. 10. 2025 11.37
+1
Kako je rekel Trumpet: "Naj odloči zgodovina!" Sicer je to izrekel na račun ruske okupacije Ukrajine, vendar izrwečene besede bolj držijo za ZDA. No, pa da vidimo, ali bo zmagala civilizacija, ali kamenodobna mentaliteta.
ODGOVORI
1 0
bandit1
18. 10. 2025 11.36
+0
Saj lahko pišete kar hočete, pa to ni niti slučajno res.
ODGOVORI
1 1
NeXadileC
18. 10. 2025 11.29
-1
To bo Putin prevzel...
ODGOVORI
0 1
Po prestani lobotomiji
18. 10. 2025 11.14
-2
Bravo g.Predsednik.Odpustit te lenuhe trajno.Pa vse ostale tudi.Samo zasebni sektor naj obstaja.Prihranki bodo v stotinah milijard.
ODGOVORI
2 4
gozdar1
18. 10. 2025 11.19
+2
Stotine miljard se kanalizira v zasebni sektor. Večina največjih zagovornikov "vitke države" je na državnih pogodbah.
ODGOVORI
2 0
gozdar1
18. 10. 2025 11.05
+3
Kje je sedaj DOGE nič več ni slišat o miljardnih "prihrankih".
ODGOVORI
4 1
petb
18. 10. 2025 10.59
+0
Za vse je kriva EU politika, ki kupuje od ZDA orožje za Ukrajino. Čas bi bil, da se državljani EU vprašamo, do kdaj še brez naše privolitve. Politiki nam kradejo bodočnost naših otrok, mi pa tiho. Značilno za vazalne države. Neprecenljivo.
ODGOVORI
3 3
gozdar1
18. 10. 2025 11.08
+5
A sedaj eu politika kontorlira ne samo ameriški kongres ampak tudi putina.
ODGOVORI
5 0
VirtualX
18. 10. 2025 10.52
+1
delu* brez plače ... omg
ODGOVORI
1 0
galeon
18. 10. 2025 10.40
+5
Trampek prihaja tvoj konec. Še malo pa boš imel vojno v svoji državi. In ne boš je končal, ker te bodo prej odnesl.
ODGOVORI
8 3
Quercus
18. 10. 2025 11.04
-4
Upam, da imaš prav.
ODGOVORI
0 4
zmerni pesimist
18. 10. 2025 10.35
+1
Glej trampi med ukrajino in rusijo se gre za ozemlje ne zmago
ODGOVORI
3 2
gozdar1
18. 10. 2025 11.05
+2
Ravno obratno ta vojna nikoli ni bila za ozemlje.
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306