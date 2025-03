Smrtonosni plameni v Južni Koreji: 19 žrtev, 27.000 preseljenih

Zaradi gozdnih požarov v Južni Koreji je umrlo 19 ljudi. Najhujši požari v državi v zadnjih nekaj desetletjih so prisilili k preselitvi 27.000 ljudi in poleg več sosesk uničili tudi 1300 let star budistični tempelj.

Najhujši požari v Južni Koreji v zadnjih nekaj desetletjih, ki jih krepita suh zrak in močan veter, so zahtevali 19 žrtev; še 19 ljudi je ranjenih, je sporočilo južnokorejsko ministrstvo za notranje zadeve. Med mrtvimi so tudi štirje državni uslužbenci, ki so skušali omejiti plamene. Požari so izbruhnili v petek, potem ko se je v okrožju Sancheong, približno 300 kilometrov južno od Seula, vnela iskra iz kosilnice. Ognjeni zublji so zajeli tudi 1300 let star tempelj Gounsa v okrožju Uiseong, pomembno budistično znamenitost, katere obredni zvon je bil edini del, ki je skoraj v celoti preživel požar.

Zlomljen zvon templja Gounsa v Uiseongu v jugovzhodni Južni Koreji FOTO: Profimedia icon-expand

Nekaterim artefaktom, ki so bili na zgodovinskem mestu, vključno s sedečim kamnitim Budo, ki ga je država označila za zaklad, so rešili pred požarom, saj so jih pravočasno preselili v druge templje. Uničenih je tudi okoli 17.000 hektarjev gozda, zaradi česar so požari po površini tretji največji v zgodovini Južne Koreje, poroča BBC. Zaradi požarov je svoje domove zapustilo več kot 27.000 ljudi, saj so ognjeni zublji uničili cele soseske, oblasti pa so zato morale sprejeti več ukrepov, kot sta zaprtje šol in premestitev več sto zapornikov. Po poročanju tiskovne agencije Reuters požar ob pomoči vojske omejuje na tisoče gasilcev. Kot poroča CNN, je življenje zahtevala tudi nesreča helikopterja, ki je strmoglavil med delom pri zajezitvi požara v Uiseongu. Umrl je pilot, ki je bil edini na krovu, zaradi tragičnega dogodka pa so zaustavili delo gasilskih helikopterjev.

Preživeli artefakti po požaru v Južni Koreji FOTO: Profimedia icon-expand

"Na gašenje požarov v naravi moramo do konca tega tedna usmeriti vso svojo pozornost, skrbi nas škoda zaradi požarov brez primere," je vršilec dolžnosti predsednika Han Duck-Soo povedal novinarjem. Oblasti so za prizadeta območja izdale opozorilo o suhem vremenu, a upe polagajo tudi na dež, napovedan za jutri, ki bi bil v pomoč gasilskim ekipam.

Opustošeni tempelj Gounsa v Uiseongu v jugovzhodni Južni Koreji FOTO: Profimedia icon-expand