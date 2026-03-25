Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Več stomilijonska kazen za Meto zaradi povzročanja škode mladoletnikom

Santa Fe, 25. 03. 2026 08.18 pred 49 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA N.L.
Facebook in Instagram

Porota na sodišču v ameriški zvezni državi Nova Mehika je v torek podjetje Meta spoznala za krivo povzročanja škode duševnemu zdravju mladoletnikov in prikrivanja zavedanja o spolnem izkoriščanju otrok na njenih družbenih platformah, poročajo ameriški mediji.

Porotniki so sprejeli argument tožilstva, da je krovna družba Facebooka, Instagrama in WhatsAppa dajala prednost dobičkom pred varnostjo otrok in kršila državni zakon Nove Mehike s prikrivanjem tega, kar je vedela o spolnem izkoriščanju otrok in posledicah družbenih medijev za duševno zdravje otrok, poroča televizija ABC.

Porota je ugotovila več tisoč kršitev in Meti izrekla denarno kazen v višini 375 milijonov dolarjev (323 milijonov evrov). Podjetje pa je napovedalo pritožbo. "Trdo delamo na tem, da ljudem na naših platformah zagotovimo varnost in smo jasni glede izzivov pri identifikaciji in odstranjevanju škodljivih vsebin," so sporočili.

Še druge tožbe

Tožba v Novi Mehiki je le ena od številnih podobnih, ki zadevajo družbene medije in njihov škodljiv učinek na otroke. Meta se skupaj s podjetjem YouTube sooča s podobno odločitvijo porote tudi v tožbi na zveznem sodišču v Kaliforniji, je poročala televizija ABC.

Meta ima v lasti tako Instagram kot Facebook.
FOTO: Profimedia

Proti Meti je tožbe vložilo več kot 40 zveznih držav, v Novi Mehiki pa so policisti ustvarjali lažne račune, na katerih so se predstavljali kot otroci in spremljali objave ter odgovore Mete nanje. Tožba je bila zatem vložena leta 2023, vendar je Meta zavrnila ugotovitve policije in tožilstva, da družbeni mediji povzročajo odvisnost, predvsem pri mladih.

Tehnološka podjetja, kot je Meta, so načeloma zaščitena pred kazensko odgovornostjo zaradi objav uporabnikov, vendar pa so tožilci Nove Mehike trdili, da mora Meta odgovarjati zaradi vsebin, ki so škodljive za otroke.

Po ugotovitvi porote, da je Meta kriva, se bo maja začela druga faza tožbe pred sodnikom brez porote, ki bo odločil, o tem ali bo podjetju ukazal spremembe obnašanja in naložil dodatne kazni.

Meta Facebook Instagram mladoletniki kazen otroci

Rusija sprožila enega največjih napadov v zadnjih mesecih

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
asdfghjklč
25. 03. 2026 09.08
Na facebooku je trenutno največ pedofilije, spolnega in psihičnega izsiljevanja, mallwarov, virusov, scamov itd, kot kjerkoli na spletu. Facebook je trenutno središče spletnega kriminala.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Tega o dojenčkih, rojenih spomladi, niste vedeli
Tega o dojenčkih, rojenih spomladi, niste vedeli
Ime, ki ga je za svojo hčerko izbral znan hrvaški pevec
Ime, ki ga je za svojo hčerko izbral znan hrvaški pevec
Mama šestih otrok: največja sreča je v teh majhnih trenutkih
Mama šestih otrok: največja sreča je v teh majhnih trenutkih
zadovoljna
Portal
Umrla najstarejša manekenka na svetu
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Materinski dan 2026: Kako letos praznovati na poseben način?
Materinski dan 2026: Kako letos praznovati na poseben način?
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
vizita
Portal
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
5 napak pri velikonočni hrani, ki ti uničijo prebavo (in kako jih preprečiš)
5 napak pri velikonočni hrani, ki ti uničijo prebavo (in kako jih preprečiš)
Stoletja je del naše prehrane, a to živilo skriva zanimivost
Stoletja je del naše prehrane, a to živilo skriva zanimivost
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
cekin
Portal
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
ZZZS določil sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo
ZZZS določil sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo
moskisvet
Portal
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
Z vročimi fotografijami dviguje temperaturo
Z vročimi fotografijami dviguje temperaturo
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
dominvrt
Portal
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
okusno
Portal
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
voyo
Portal
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599