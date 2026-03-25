Več stomilijonska kazen za Meto zaradi povzročanja škode mladoletnikom

Porotniki so sprejeli argument tožilstva, da je krovna družba Facebooka, Instagrama in WhatsAppa dajala prednost dobičkom pred varnostjo otrok in kršila državni zakon Nove Mehike s prikrivanjem tega, kar je vedela o spolnem izkoriščanju otrok in posledicah družbenih medijev za duševno zdravje otrok, poroča televizija ABC. Porota je ugotovila več tisoč kršitev in Meti izrekla denarno kazen v višini 375 milijonov dolarjev (323 milijonov evrov). Podjetje pa je napovedalo pritožbo. "Trdo delamo na tem, da ljudem na naših platformah zagotovimo varnost in smo jasni glede izzivov pri identifikaciji in odstranjevanju škodljivih vsebin," so sporočili.

Še druge tožbe

Tožba v Novi Mehiki je le ena od številnih podobnih, ki zadevajo družbene medije in njihov škodljiv učinek na otroke. Meta se skupaj s podjetjem YouTube sooča s podobno odločitvijo porote tudi v tožbi na zveznem sodišču v Kaliforniji, je poročala televizija ABC.

