Več tisoč intelektualcev, tudi Nobelova nagrajenka, podprlo srbske študente

V peticiji piše, da je bila nesreča 1. novembra "katastrofa, ki pooseblja posledice sistemske korupcije, institucionalnega neuspeha in pomanjkanja odgovornosti". Izpostavili so, da so zahteve študentov "po pravni državi in delujočih institucijah ne le upravičene, ampak tudi nujne".

Podpisniki peticije, med katerimi so tudi francoska Nobelova nagrajenka za literaturo Annie Ernaux, francoski ekonomist Thomas Piketty ter nemški sociolog Wolfgang Streeck, so pozvali tudi k takojšnji in pregledni preiskavi incidenta na sobotnem shodu v Beogradu, kjer so bili mirni protestniki "izpostavljeni nesmrtonosnemu orožju".

Gre za še nepojasnjen hrup, ki je prekinil 15 minut molka, s katerim so se udeleženci poklonili žrtvam nesreče. Študenti, aktivisti in opozicija oblastem očitajo uporabo t. i. zvočnega topa in zahtevajo mednarodno preiskavo. Srbske oblasti uporabo te naprave zanikajo, za pomoč pri preiskavi pa so se obrnile na Rusijo in ZDA.