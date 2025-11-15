Več tisoč ljudi na ulicah Skopja: 'Sistem ubija, pravica za Kočane'

Na čelu sprevoda, ki se je odpravil do poslopja parlamenta, so bili sorodniki umrlih, ki so nosili velik transparent s fotografijami žrtev in napisom "63 senc vam bo sledilo". Zbrani so med drugim vzklikali "pravica za Kočane" in "sistem ubija".

Požar v nočnem klubu v Kočanih na vzhodu Severne Makedonije je 16. marca v prenapolnjenem poslopju povzročil stampedo, v katerem je bilo poleg več deset umrlih skoraj 200 ljudi poškodovanih. Večina je bila stara med 16 in 26 let.

Svojci žrtev so danes uprizorili že 30. shod, na katerem zahtevajo pravico. Zborovanje so tokrat premaknili v Skopje, kjer se ga je udeležilo večje število ljudi. V mestu se bo poleg tega v sredo začel sodni proces v primeru.

Ena od udeleženk shoda, soproga glasbenika, umrlega v požaru, je dejala, da družine dvomijo o celovitosti preiskave, češ da veliko vprašanj ostaja odprtih. Občutek imajo, da se resnico prikriva, je povedala in dodala, da zahtevajo ustanovitev preiskovalnega odbora v parlamentu.

Požar je sicer sprožila pirotehnika, tožilci pa trdijo tudi, da je klub kršil varnostne predpise. Med 34 osebami in tremi podjetji, ki so obtoženi, so tudi vladni minister, dva nekdanja ministra, lastnik kluba, pristojni inšpektorji in trije nekdanji župani Kočanov. Obtožnica jih bremeni povzročitve "resnih dejanj proti javni varnosti".

V ločeni preiskavi korupcije in organiziranega kriminala sicer oblasti posredujejo tudi proti več deset policistom in uradnikom.