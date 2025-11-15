Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Več tisoč ljudi na ulicah Skopja: 'Sistem ubija, pravica za Kočane'

Skopje , 15. 11. 2025 18.36 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
0

V Skopju se je več tisoč ljudi zbralo na protestu v podporo svojcem 63 žrtev požara, ki je marca letos izbruhnil v nočnem klubu v Kočanih. Pred začetkom sodnega procesa, ki se bo v prestolnici začel v sredo, so zahtevali pravico.

Na čelu sprevoda, ki se je odpravil do poslopja parlamenta, so bili sorodniki umrlih, ki so nosili velik transparent s fotografijami žrtev in napisom "63 senc vam bo sledilo". Zbrani so med drugim vzklikali "pravica za Kočane" in "sistem ubija".

Požar v nočnem klubu v Kočanih na vzhodu Severne Makedonije je 16. marca v prenapolnjenem poslopju povzročil stampedo, v katerem je bilo poleg več deset umrlih skoraj 200 ljudi poškodovanih. Večina je bila stara med 16 in 26 let.

Svojci žrtev so danes uprizorili že 30. shod, na katerem zahtevajo pravico. Zborovanje so tokrat premaknili v Skopje, kjer se ga je udeležilo večje število ljudi. V mestu se bo poleg tega v sredo začel sodni proces v primeru.

Ena od udeleženk shoda, soproga glasbenika, umrlega v požaru, je dejala, da družine dvomijo o celovitosti preiskave, češ da veliko vprašanj ostaja odprtih. Občutek imajo, da se resnico prikriva, je povedala in dodala, da zahtevajo ustanovitev preiskovalnega odbora v parlamentu.

Požar je sicer sprožila pirotehnika, tožilci pa trdijo tudi, da je klub kršil varnostne predpise. Med 34 osebami in tremi podjetji, ki so obtoženi, so tudi vladni minister, dva nekdanja ministra, lastnik kluba, pristojni inšpektorji in trije nekdanji župani Kočanov. Obtožnica jih bremeni povzročitve "resnih dejanj proti javni varnosti".

V ločeni preiskavi korupcije in organiziranega kriminala sicer oblasti posredujejo tudi proti več deset policistom in uradnikom. 

kočani požar skopje protest
Naslednji članek

Njuna ljubezen bo ponovno oživela: ura in pismo Isidorja in Ide na dražbi

SORODNI ČLANKI

V Severni Makedoniji potrdili obtožnico za požar v Kočanih

V Beogradu umrla še 62. žrtev požara v Kočanih

Število smrtnih žrtev požara v Kočanih naraslo na 61

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330