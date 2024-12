Več tisoč ljudi pri Stonehengeu obeležilo zimski solsticij

Sončni vzhod so zbrani pospremili s plesom in glasbo, je razvidno iz posnetkov z dogodka. Številni med njimi so bili oblečeni v tradicionalna oblačila.

Stonehenge so začeli graditi pred približno 5000 leti. Domneva se, da je na postavitev kamnitega kroga vplival zimski in poletni solsticij, a še vedno ni jasno, za kaj so ustvarjalci uporabljali spomenik. Vsekakor velja kamniti krog za eno največjih znamenitosti iz kamene in bronaste dobe na tem območju.

Po najnovejših ugotovitvah je eden od kamnov prišel s severa Škotske. Drugi so bili preneseni iz Walesa v jugozahodno Anglijo. V luči tega se domneva, da je kamniti krog morda služil kot zgodnje zbirališče ljudi iz različnih delov Velike Britanije.