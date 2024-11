'Vaše roke so krvave': na tisoče Srbov zahteva odstop ministra

Po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je terjalo 14 življenj, je več tisoč ljudi v Beogradu protestiralo pred poslopjem ministrstva za gradbeništvo ter zahtevalo odstop pristojnega ministra Gorana Vesića. Svoje roke so pobarvali z rdečo barvo in odgovornim sporočali, da so njihove roke krvave.