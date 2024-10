Več tisoč ljudi se je poslovilo od 19 žrtev uničujočih poplav

"Vsak govor danes tukaj je odveč. Zbrali smo se, da naše brate in sestre pospremimo na boljši svet," je v nagovoru dejal poglavar islamske skupnosti v BiH Husein Kavazović , ki je vodil pogrebno molitev. Žrtve poplav in plazov so po slovesnosti pokopali na treh pokopališčih v Jablanici, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Prisotne je nagovoril tudi mostarski mufti Salem Dedović, poroča Klix.ba. "Hvala, da ste danes prišli, da z nami na dostojanstven način delite to bolečino in da naše Jablaničane in Jablaničanke pošljete v boljši svet. Borili so se, da bi rešili svoja življenja, nekateri med njimi pa so rešili tudi življenja drugih ljudi," je povedal.

V poplavah in plazovih, ki so prizadeli številne kraje v Hercegovini, je skupno umrlo 26 ljudi, poleg 19 v Jablanici še štirje v občini Konjic in trije v Fojnici. V Donji Jablanici so v ponedeljek našli truplo zadnje pogrešane osebe, eno osebo medtem še naprej iščejo v Konjicu.