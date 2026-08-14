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Več tisoč ljudi spremljalo pot hrvaških kanaderjev

Zagreb, 14. 08. 2026 08.05 pred 4 urami 1 min branja 4

Avtor:
N.L.
Hrvaški kanader med gašenjem požarov

Ob gašenju požarov na Hrvaškem so v zraku tudi štirje kanaderji, ki jih je prek spletne strani Flightradar24 spremljalo več tisoč ljudi. Zgodaj zjutraj so bila vsa štiri letala na vrhu lestvice najbolj spremljanih letal, ki so bila takrat v zraku po vsem svetu.

Največ zanimanja je bilo zjutraj za lokacije štirih hrvaških kanaderjev
Največ zanimanja je bilo zjutraj za lokacije štirih hrvaških kanaderjev
FOTO: Flightradar24

Letala za gašenje so se na ognjeno območje iz Zadra odpravila že malo po 6. uri. Zaradi močnega vetra, ki je ponoči razširil ogenj, letala tudi zjutraj niso mogla gasiti neposredno ob obali, navaja net.hr.

Največ zanimanja je bilo za letalo HRZ811, ki ga je v enem trenutku spremljalo več kot 3000 ljudi. Skoraj 2000 ljudi je spremljalo pot HR844, ki je nato odletel na Pelješac, kjer je prav tako zagorelo. Okoli 1800 oziroma 1600 ljudi pa je zanimalo, kje letita HRZ866 in HR877.

Gre za letala Canadair CL-415 hrvaških zračnih sil, ki so namenjena gašenju. Zjutraj so vsi štirje kanaderji sodelovali pri gašenju požara, ki se je širil proti Omišu.

Letala so vodo zajemala v bližini Stanića in Lokve Rogoznice.

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KOMENTARJI4

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Vladimir.Krutov
14. 08. 2026 11.54
zaj bojo rafale zalaufali....
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
14. 08. 2026 10.51
Hrvaške vijesti.Potem dolgo nič.Pol pa kaj se dogaja doma in po svetu.
Odgovori
+0
1 1
nikolinormalen
14. 08. 2026 08.23
Glede na to, da so ta letala pomagala gasiti Kras, srčno upam, da jim zdaj vrnemo uslugo. Še kako nas potrebujejo!
Odgovori
+12
12 0
Špica
14. 08. 2026 09.14
ce ne drugega pa naj spartana posljejo
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+1
1 0
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