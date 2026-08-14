Več tisoč ljudi spremljalo pot hrvaških kanaderjev

Največ zanimanja je bilo zjutraj za lokacije štirih hrvaških kanaderjev

Letala za gašenje so se na ognjeno območje iz Zadra odpravila že malo po 6. uri. Zaradi močnega vetra, ki je ponoči razširil ogenj, letala tudi zjutraj niso mogla gasiti neposredno ob obali, navaja net.hr .

Največ zanimanja je bilo za letalo HRZ811, ki ga je v enem trenutku spremljalo več kot 3000 ljudi. Skoraj 2000 ljudi je spremljalo pot HR844, ki je nato odletel na Pelješac, kjer je prav tako zagorelo. Okoli 1800 oziroma 1600 ljudi pa je zanimalo, kje letita HRZ866 in HR877.

Gre za letala Canadair CL-415 hrvaških zračnih sil, ki so namenjena gašenju. Zjutraj so vsi štirje kanaderji sodelovali pri gašenju požara, ki se je širil proti Omišu.

Letala so vodo zajemala v bližini Stanića in Lokve Rogoznice.