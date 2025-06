Več tisoč ljudi znova na ulicah Beograda: zahtevajo izpustitev aretiranih

"Volja in želja enega človeka po vladanju brez kakršnega koli nadzora in omejitev ne more biti močnejša od želje milijonov srbskih državljanov, da bi živeli v svobodi. Srbski Asad bi verjetno želel pobegniti, a ga bo treba zapreti," je dodal Milivojević. "Pozivam vse politike, naj brez zadržkov stojijo ob strani študentskim zahtevam po razpisu volitev in uporniškim državljanom Srbije. Vučić mora oditi," je dejal predsednik DS.

Podpredsednik Narodnega gibanja Srbije Aleksandar Ivanović je nagovoril množico: "Danes smo priča nemoči režima Aleksandra Vučića, ki je marca obljubil zatiranje upora državljanov, 150.000 ljudi pa je to včeraj, na Vidovdan v Beogradu, zanikalo. Zdaj mu je jasno, da ko govorimo o koncu, lahko govorimo le o koncu izdajalskega in škodljivega režima Srbske napredne stranke."

K protestu pred tožilstvom so pozvali študenti. Kot je pojasnila študentka iz Niša, so aretirani tako državljani kot študenti vseh univerz v Srbiji, ki so bili na sestanku za organizacijo protesta za Vidovdan. Navedla je, da je bil pridržan tudi njen kolega Dimitrije Dimić, in da danes v Nišu organizirajo tudi protest. Po besedah študentov so vsi pridržani osumljeni terorizma. K protestu nocoj so pozvali tudi študenti beograjske filozofske fakultete.

V Zemunu so trenutno blokirana številna križišča in ulice, še poroča Danas.rs.