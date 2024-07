Več tisoč migrantov proti ameriški meji: 'Zapustili smo domovino, da bi napredovali'

Južnoameričani si namreč lahko namestijo aplikacijo CBP One, ki jo nato prosilci za azil uporabljajo za zakonit vstop v ZDA. In sicer se v aplikaciji prijavijo, dobijo sestanek z ameriškimi uradniki na mejnih prehodih in jim tam predstavijo svoje primere. A aplikacija začne delovati šele, ko migranti prispejo v Mexico City ali vsaj zvezne države na severu Mehike.

In vsi si zdaj prizadevajo mejo doseči po isti poti. Ena skupina se je na pot odpravila iz južnega mesteca Ciudad Hidalgo, ki leži ob reki in označuje mejo z Gvatemalo, piše AP. Migranti, ki poskušajo prečkati Mehiko, se v zadnjih letih organizirajo v večje skupine, da bi zmanjšali tveganje, da jih na poti napadejo tolpe ali ustavijo mehiški uradniki za priseljevanje. Vendar ne dočakajo vsi cilja, mnogi obupajo in se ločijo od skupine, saj je pot dolga več sto kilometrov.

Težavo predstavlja tudi mehiška vlada, ki je migrantom močno otežila dostop do ameriške meje. Tistim, ki v državo vstopijo brez vizuma namreč le redko izdajo dovoljenja za potovanje, na tisoče migrantov pa so na kontrolnih točkah v osrednji in severni Mehiki pridržali uradniki za priseljevanje in jih z avtobusi vrnili nazaj v mesta globoko na jugu države. Tako so tisoče ljudi po več dneh hoje, vrnili skoraj tja, kjer so začeli.

A večina migrantov pravi, da so le "ljudje, delavni ljudje, ki so zapustili svojo državo, da bi napredovali v življenju, saj v svoji domovini trpijo".